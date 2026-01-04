TBMM'ye gelen ilginç dilekçeler: Kadınlar askerlik eğitimi alsın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesindeki Dilekçe Komisyonu'na gelen binlerce dilekçe karara bağlanıyor.

Meclis'te, bireysel başvuru yapılabilen üç komisyondan biri Dilekçe Komisyonuna, 28. Yasama Döneminde şu ana kadar gelen başvuru sayısı yaklaşık 29 bine ulaştı.

Parlamentoya iletilen dilek ve şikayetleri inceleyen komisyona, en çok başvuru çalışma ve sosyal güvenlik, adalet hizmetleri, eğitim ve mali işlemlere ilişkin alanlarda yapıldı.

İLGİNÇ TALEPLER DİKKAT ÇEKTİ

Komisyona gönderilen başvurular arasında ilginç ve dikkati çeken talepler de yer aldı.

Bir vatandaş, Yükseköğretim Kurumları Sınavının tamamen kaldırılmasını ve üniversite yerleştirmelerinin sınavsız yapılmasını talep etti.

Komisyona başvuran başka bir kişi, sahipsiz köpeklerin belediyelerce barınaklarda toplanması sürecinin yetersiz işlediği ve izinsiz bağış toplayan derneklerin bu süreci olumsuz etkilediği gerekçesiyle, bu derneklerin kapatılmasını, izinsiz para toplamalarının ve sokakta hayvan beslemelerinin engellenmesini istedi.

JANDARMA'NIN İSMİ 'CAN DAMARI' OLARAK DEĞİŞSİN!

Dilekçe Komisyonu'na gelen ilginç veya dikkati çeken taleplerden bazıları şöyle:

"Ramazan ayının resmi tatil ilan edilmesi, öğretmenler için 15 ile 20 gün arasında yıllık izin süresi belirlenmesi, jandarma isminin 'can damarı' olarak değiştirilmesi, kadınların temel askerlik eğitimi almasını sağlayacak yasal düzenleme yapılması, sigara kullanmayan personelin mesaiden daha erken çıkması, üniversitelerin açık öğretim sınavlarında uygulanan dört yanlış bir doğruyu götürür kuralının kaldırılması, Türkiye'de Starlink kullanımı için düzenleme yapılması, ehliyet sınavlarında puan sınırının 70'ten aşağı düşürülmesi, televizyonlarda yayımlanan şiddet, kavga ve çatışma içeren olayların yayımlanmadan engellenmesi."