TBMM'ye milletvekilleri için ağız bakımı makinesi konuldu

TBMM'de yeni yasama dönemi...
İki aylık tatili bitiren milletvekilleri, memleketin dertlerine çözüm bulmak için TBMM’ye döndü.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Bu tatil döneminde de Meclis yönetimi, yeni döneme hazırlık için çalıştı.
TADİLATLAR YAPILDI
Tatil süresinde Meclis’in birçok noktasında tadilat ve tamirat yapılıyordu.
Genel Kurul başta olmak üzere ses ve oylama sistemlerinde sorunlar giderildi. Bazı halılar değiştirildi.
VEKİLLER İÇİN AĞIZ BAKIM SUYU KONULDU
Muhalefet kulisinde, kadınlar için abdest alma bölümü de bulunan tuvalete ağız bakım suyu makinesi konulduğu görüldü.
MEMNUN KALDILAR
Alkol ve flouroid içermeyen ağız bakım suyu makinesinin, uzun zaman genel kurul çalışmalarını takip etmek zorunda kalan milletvekillerinde memnuniyet yarattığı bildirildi.
KULLANMA KILAVUZU DA KONULDU
Vekillerin ağzına ferahlık verecek bakım suyunun kullanma kılavuzu, makinenin hemen yanına yapıştırıldı.
KADINLAR TUVALETİ DE YENİLENDİ
Çalışmalar kapsamında bakımsız kadınlar tuvaleti de yenilendi.
ALTIN RENGİ KULLANILDI
Yenilenen kadınlar tuvaletinde altın renginin kullanılması dikkatlerden kaçmadı.