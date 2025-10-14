TBMM'ye milletvekilleri için ağız bakımı makinesi konuldu

TBMM'de yeni yasama dönemi...

İki aylık tatili bitiren milletvekilleri, memleketin dertlerine çözüm bulmak için TBMM’ye döndü.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bu tatil döneminde de Meclis yönetimi, yeni döneme hazırlık için çalıştı.

TADİLATLAR YAPILDI

Tatil süresinde Meclis’in birçok noktasında tadilat ve tamirat yapılıyordu.

Genel Kurul başta olmak üzere ses ve oylama sistemlerinde sorunlar giderildi. Bazı halılar değiştirildi.

VEKİLLER İÇİN AĞIZ BAKIM SUYU KONULDU

Muhalefet kulisinde, kadınlar için abdest alma bölümü de bulunan tuvalete ağız bakım suyu makinesi konulduğu görüldü.

MEMNUN KALDILAR

Alkol ve flouroid içermeyen ağız bakım suyu makinesinin, uzun zaman genel kurul çalışmalarını takip etmek zorunda kalan milletvekillerinde memnuniyet yarattığı bildirildi.

KULLANMA KILAVUZU DA KONULDU

Vekillerin ağzına ferahlık verecek bakım suyunun kullanma kılavuzu, makinenin hemen yanına yapıştırıldı.

KADINLAR TUVALETİ DE YENİLENDİ

Çalışmalar kapsamında bakımsız kadınlar tuvaleti de yenilendi.

ALTIN RENGİ KULLANILDI

Yenilenen kadınlar tuvaletinde altın renginin kullanılması dikkatlerden kaçmadı.