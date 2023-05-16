TBMM'yi en yaşlı üye sıfatıyla MHP Lideri Devlet Bahçeli açacak 28. Yasama Döneminin ilk Genel Kurul toplantısının açılışını, en yaşlı üye sıfatını taşıyan MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin, Geçici Başkanlık görevi ile yapması bekleniyor.

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Türkiye pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti.

14 Mayıs sabahı 08.00’de başlayan seçimler akşam 17.00’de son buldu. Seçimlere rekor düzeyde bir katılım oldu ve vatandaşlar tercihini yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı ancak milletvekilliği seçimleri kesinleşti.

14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre, 28. Yasama Döneminde TBMM'de 30 yaş altında 5 milletvekili görev yapacak.

Buna göre, yeni yasama döneminde AK Parti 30 yaş altında 4 milletvekilini Meclis'e taşırken, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) bir milletvekili ile Meclis'te yer alacak.

En genç vekil AK Parti'de

Ankara 1. Bölge 4. sıradan milletvekili adayı gösterilen 25 yaşındaki AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları AR-GE ve Eğitim Başkanı Zehranur Aydemir, parlamentonun en genç milletvekili olacak.

24 Haziran 2018 Milletvekili Seçiminde İstanbul 3. Bölgeden milletvekili çıkardığı Rümeysa Kadak ile parlamentoda en genç milletvekiline sahip olan AK Parti, 28. yasama döneminde de bu özelliğini korumuş oldu.

İstanbul 3. Bölgeden milletvekili seçilen 27 yaşındaki Rümeysa Kadak'ın yanı sıra 29 yaşındaki AK Parti Gaziantep İl Gençlik Kolları Başkanı Mesut Bozatlı ve İzmir 2. Bölgeden milletvekili seçilen 30 yaşındaki AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da parlamentodaki yerini almış olacak.

HDP'den ise Mardin'den aday gösterilen 28 yaşındaki psikolog Beritan Güneş Altın, genç milletvekilleri arasında yer buldu.

Bahçeli'nin 'Geçici Başkanlık' görevini yürütmesi bekleniyor

En yaşlı milletvekili olan MHP Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli'nin, yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Meclis Başkanı seçimi yapılıncaya kadar Geçici Başkanlık görevini yapması bekleniyor.

Geçici Başkan, yeni başkan seçimine kadar Meclis Başkanı yetkilerine sahip olacak.

Yeni parlamentoda Devlet Bahçeli'nin yanı sıra en yaşlı üye olarak, aynı yıl doğumlu olan HDP Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar ile CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de yer alacak.

121 kadın milletvekili görev alacak

Bu arada, 28. Dönem Parlamentosunda 479 erkek, 121 kadın milletvekili görev yapacak.

AK Parti'den 50, MHP'den 4, CHP'den 30, İYİ Partiden 6, HDP'den 30, Türkiye İşçi Partisi'nden ise 1 kadın milletvekili Meclis'te yer alacak.

Avukatlar çoğunlukta

Yeni parlamentoda hekimden sosyoloğa, sporcudan pilota, öğretmenden çiftçiye birçok meslek grubundan milletvekilli görev yapacak.

Milletvekillerinin çoğu avukatlık mesleğinden gelirken, bunu, mühendisler izliyor.

28. Yasama Dönemi parlamentosunda iş insanı, doktor, diş hekimi, gazeteci, eczacı, ekonomist, arkeolog, hemşire ve fizyoterapist milletvekilleri de yer alacak.