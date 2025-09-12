TCMB Eylül ayı faiz kararı: Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

Dolar, altın, borsa ve mevduat faizlerine direkt olarak etki eden Merkez Bankası faiz kararları, yatırımcıların, yatırımlarını yönlendirmesi için oldukça önemli bir yer tutuyor.

Merkez Bankası tarafından her ay açıklanan faiz oranı yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün Merkez Bankası tarafından eylül ayına ilişkin olan faiz kararı da açıklandı.

Geçtiğimiz ay Merkez Bankası politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 43'e çekmişti. Bu ay faiz kararın ne yönde olacağı ilgi odağı oldu. Peki Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı yüzde kaç oldu?

MERKEZ BANKASI EYLÜL AYI FAİZ KARARI YÜZDE KAÇ OLDU?

TCMB, faiz rakamlarını 11 Eylül Perşembe günü saat 14:00'da duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti.

Yılın geri kalanında ise; 23 Ekim, 11 Aralık günlerinde faiz kararı açıklaması yapılacak.