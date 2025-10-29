Tek parti döneminde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bugün Cumhuriyet'in 102. yılı...

Güçlü ve kahramanlıklarla dolu bir tarihe sahip olan Türk Milleti için, milli duyguları hep diri tutmada ve gelecek nesillere aktarmada milli bayramların önemli bir yeri ve etkisi olmuştur.

Bu milli bayramların en önemlisi ise Cumhuriyet Bayramı’dır.

29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyet rejimi, o dönem bütün yurtta büyük bir memnuniyet ve sevinçle karşılandı.

İLK YILLARDA KARARNAME İLE ORGANİZE EDİLDİ

Henüz resmen bayram ilan edilmediğinden, Cumhuriyet'in birinci yıldönümü kutlamaları, 1924 yılında devlet tarafından bir kararname yayınlanarak organize edildi.

Cumhuriyet Bayramı bu tarihten itibaren milli bir bayram olarak ve çeşitli kutlama programları hazırlanarak Cumhuriyet Halk Partisi idaresinde yerel yönetimlerin de katılımı ile kutlanmaya devam etmiştir.

18 YIL BOYUNCA TEK PARTİ İKTİDARINDA KUTLANDI

Özellikle 1925 - 1945 yılları arasında Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tek parti döneminin organizasyonuyla kutlandı.

Yapılan kutlamalara büyük özen gösterilirken, merkezden gönderilen talimatnameler ile bayram kutlamaları, yurdun dört bir yanında belli bir plan ve program dahilinde yürütüldü.

'MİLLİ ŞEF' DÖNEMİ

1933 ve Atatürk’ün vefatından sonra 12 yıllık süre boyunca tek parti döneminin ağırlığı hissedildi ve ‘Milli Şef’ dönemi olarak adlandırılan İsmet İnönü idaresindeki Türkiye’de kutlamaları CHP Genel Sekreterliği organize etti.

CHP GENEL SEKRETERLİĞİ ORGANİZE ETTİ

Belediye ve valiliklere gönderilen genelgelerde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları CHP Genel Sekreterliği’ne rapor olarak sunuldu.

Törenlerde Türk bayrağının yanı sıra 6 oklu CHP bayrakları da kullanıldı.

Halkın katılımına büyük önem verilen bu kutlamalarda devlet-millet kaynaşmasının sağlanması, yapılan inkılâpların halka benimsetilmesi yoluna gidildi.

HALK İLE DEVLETİN BÜTÜNLEŞMESİNE ÖNEM VERİLDİ

Tarih incelemelerinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından takip edilen kutlamaların halk ile devletin bütünleşmesi için büyük çaba sarf edildiği tarih sayfalarına yansıdı.

ÜÇ GÜN BOYUNCA PROGRAMLAR YAPILIYORDU

Kutlamalarda şehrin ana caddeleri, evler ve işyerleri baştanbaşa bayraklarla donatılmakta ve üç gün devam eden törenlerde gündüz ve gece ayrı programlar yapılıyordu.

VALİLER, CHP GENEL MERKEZİ'NE RAPOR SUNUYORDU

CHP Genel Sekreterliği’nin dikkatle takip ettiği törenlerde vilayetlerin valileri törenlere katılması için vatandaşlara telkinde bulunuyordu.

Sonuç olarak bu yıllarda yeni rejimin benimsetilebilmesi ve tam anlamıyla meşruiyetinin sağlanması çabalarının bir sonucu olarak, cumhuriyet, inkılap ve benzeri konular kamuoyu düzeyinde yoğun bir şekilde işlenmiş ve ülkenin çeşitli yerlerindeki başta Cumhuriyet Bayramı olmak üzere milli bayram kutlamalarında bunun en açık yansımaları görülmektedir.