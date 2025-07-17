Tekirdağ'da çıkan orman yangını kontrol altında: Zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Doğal veya insan kaynaklı sebeplerle, ülkenin birçok noktasında çıkan yangınlar, hava sıcaklığının artması, rüzgarın alevleri taşıması gibi nedenlerle geniş alanlara yayılıyor.

Yangınların birçoğu, ekiplerin ve vatandaşların özverili çalışmasıyla söndürülürken, yangınların son adresi Tekirdağ oldu.

ŞARKÖY YANGINI TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Hala yanmakta olan noktalar bulunuyor ancak son gelen açıklamaya göre, Tekirdağ Şarköy'de büyük çapta çıkan yangının, tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, şu ifadelere yer verildi:

Tekirdağ Şarköy'de orman dışı alanda meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Yangının kontrol altında alınmasında emeği geçen kahramanlarımıza, bizlere destek veren kurum ve kuruluşlarımıza, STK'lara ve gönüllülerimize teşekkür ederiz.

ORMAN TAMAMEN YANARAK SİYAHA BÜRÜNDÜ

Yangının, bugün saat 11.00 sıralarında kontrol altına alınması sonrası, yangında zarar gören alanlar, havadan görüntülendi.

Görüntülerde, ormanın tamamen yanarak siyaha büründüğü görüldü.