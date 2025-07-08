Tekirdağ'da şehitlerimize hakaret etmişti: Gereken yapıldı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden herkesi üzen bir haber geldi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen arama ve tarama görevi sırasında mağarada metan gazından etkilenen 12 askerimiz, şehit düştü.

Şehit olan 12 askerimiz için bugün tören düzenlenirken, bazı provaktörler ise sosyal medyadan harekete geçti.

Tekirdağ'da yaşayan 22 yaşındaki O.C. isimli şahıs, sosyal medyadan şehitlerimize hakaret etti.

EKİPLER ANINDA BULDU

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.C'nin sosyal medya üzerinden şehit askerlere hakaret ettiğini belirledi.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli O.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.