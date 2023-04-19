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Türkiye’nin kaderinin belirleneceği 14 Mayıs’a 25 gün kaldı.

Zaman giderek daralırken, siyasi arenada hareketlilik de arttı.

Siyasi partilerin 9 Nisan'da milletvekili aday listelerini YSK'ya teslime etmesiyle süreç resmen başladı..

Millet İttifakı'nda İyi Parti haricindeki tüm partiler, CHP listesinden seçime girme kararı aldı.

CHP listelerinden girme kararı alan Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin adaylarına CHP'den 20 kontenjan ayrıldı..

Çekişmeli geçen sürece ilişkin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan çarpıcı bir açıklama geldi.

Ankara Masası programına katılan Karamollaoğlu, liste kavgalarında DEVA Partisi ile anlaşamadıklarını belirterek "DEVA bizim liderliğimizde olsun dedi, böyle bir mantık olabilir mi?" dedi.

20 yıllık AK Parti'den koparak yeni örgütleşen partinin daha AK Parti'den bile oy alamadığını belirten Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bu anlaşmayı sağlayamadık, ben çok gayret ettim. Allah aşkına öyle bir mantık olur mu? Onlar da kendilerini düşünsün. Yeni kurulmuş bir parti. Doğru dürüst AK Parti'den oy bile alamamış bir parti, bana bunları söylettirmeyin.



Olur mu?! Yani 20 yıllık bir partiyi bırakacaksın, Türkiye'nin her tarafında teşkilatlanmış, seçim kurullarında ve sandıklarında temsil hakkı var. Siz durun biz girelim diyeceksiniz. Bunu söylediler doğru, ama ben garipsedim ya. Böyle bir mantık olur mu? "Siz biraz farklısınız" belki de öyle düşünüyorlar, doğru biz farklıyız.



Bu yaklaşımdan dolayı olmadı, şimdi kendi amblemleri dışında giriyorlar.