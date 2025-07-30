Temmuz ayı enflasyon rakamları: TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak?

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları her ay TÜİK tarafından paylaşılıyor. Temmuz ayının sonuna gelinmesiyle birlikte ekonomiyi yakından takip eden milyonlar enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda.

Her ayın başında paylaşılan rakamlar, aylık ve yıllık TÜFE verisi fiyatlardaki değişimde etkili oluyor. Bu kapsamda temmuz ayı enflasyon rakamını merak eden vatandaşlar tarih araştırmasına hız kazandırmış durumda.

Haziran ayında açıklanan verilere göre TÜFE yüzde 1,37 oranında artmış, bununla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 0,36 puan azalarak yüzde 35,05 olmuştu. Peki, TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarını ne zaman açıklayacak?

TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamları 3 Ağustos'un hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak.