Terör elebaşını öven gazeteci Merdan Yanardağ: İroni yaptım

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Tele1’in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde skandal bir açıklamaya imza attı.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen ve bazı söylemleri nedeniyle eleştiriler alan Yanardağ, bu defa teröristbaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler dizdi.

Cezaevinde 25 yıldır hüküm süren Öcalan’ın serbest kalması gerektiğini dile getiren Yanardağ, bu sözleri sonrasında da tutuklandı.

Teröristbaşını öven Yanardağ, ifadesinde çark etti.

Eli kanlı Öcalan'ı, 'Filozof' ve 'Zeki' sözleriyle öven Yanardağ, ifadesinde 'övme amacı taşımadığını' iddia etti.

Milletvekili konuşmasında esas olarak Selahattin Demirtaş’ı ve Kandil’i suçlamıştır. ‘O halde niye bunu suçladınız’ diye durumu sorguladım, kamuoyuna bilgi verdim. ‘Suçu ve suçluyu övme’ veya ‘terör örgütünü övme’ niyetim yoktur.



Felsefi inançlarım dünya görüşüm nedeniyle terör eylemlerini, eylemleri gerçekleştiren örgütleri övmem mümkün değildir.



Programdaki her şeyi ben söyledim, reddetmiyorum. Sadece milletvekilinin sözleri nedeniyle ironi yaptım.