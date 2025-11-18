Terörsüz Türkiye komisyonu, bugün bir kez daha toplanıyor

- Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, terörsüz Türkiye süreci kapsamında 17. kez toplanacak.
- İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı, komisyona gelişmeleri değerlendiren bir sunum yapacak.
- Komisyonun çalışmalarını yakında tamamlaması ve yasal düzenlemeler için bir rapor hazırlaması bekleniyor.
Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.
Süreç kapsamda da TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu.
Şimdiye kadar birçok kesimi dinleyen ve 16 toplantı yapan komisyon, bugün 17. kez toplanacak.
BAKANLAR VE KALIN SUNUM YAPACAK
Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.
Üç isim, komisyona 8 Ağustos'ta da sunum yapmıştı.
ATILAN ADIMLAR DEĞERLENDİRİLECEK
Bugün yapacakları ikinci sunumda, aradan geçen 3 buçuk ayda süreç kapsamında yaşanan gelişmeleri ve atılan adımları değerlendirmeleri bekleniyor.
PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının sahaya yansımaları ile TSK ve MİT'ten bu konuda gelen raporların komisyon üyeleriyle paylaşılacağı da belirtiliyor.
RAPOR HAZIRLANACAK
Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyonun çalışmalarını kısa sürede tamamlaması, ardından da hayata geçirilecek yasal düzenlemeler konusunda bir rapor hazırlaması bekleniyor.