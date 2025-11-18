Terörsüz Türkiye komisyonu, bugün bir kez daha toplanıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.

Süreç kapsamda da TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kuruldu.

Şimdiye kadar birçok kesimi dinleyen ve 16 toplantı yapan komisyon, bugün 17. kez toplanacak.

BAKANLAR VE KALIN SUNUM YAPACAK

Toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.

Üç isim, komisyona 8 Ağustos'ta da sunum yapmıştı.

ATILAN ADIMLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Bugün yapacakları ikinci sunumda, aradan geçen 3 buçuk ayda süreç kapsamında yaşanan gelişmeleri ve atılan adımları değerlendirmeleri bekleniyor.

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının sahaya yansımaları ile TSK ve MİT'ten bu konuda gelen raporların komisyon üyeleriyle paylaşılacağı da belirtiliyor.

RAPOR HAZIRLANACAK

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulan komisyonun çalışmalarını kısa sürede tamamlaması, ardından da hayata geçirilecek yasal düzenlemeler konusunda bir rapor hazırlaması bekleniyor.