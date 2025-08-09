Terörsüz Türkiye komisyonunda cep telefonu önlemi

Komisyon, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında Meclis’te kurulan önemli bir platform olarak faaliyet gösteriyor. Ancak bu ikinci toplantı, yalnızca gündem maddeleriyle değil, aynı zamanda Meclis tarihinde nadir rastlanan bir önlemle de gündeme geldi.

TBMM’de geçmişte birçok gizli toplantı yapılmış ve bu toplantıların tutanakları en az 10 yıl süreyle gizli tutulmuştu. Bu toplantılar öncesinde basın mensuplarının görev yaptığı koridorların da kapatılması gibi güvenlik önlemleri alınırken, yaşanan bilgi sızıntıları kurum içerisinde tedirginlik yaratmıştı.

SIZINTIYA KARŞI YENİ ÖNLEM: TELEFONLAR DIŞARIDA BIRAKILACAK

Komisyonun ilk toplantısında dışarıya bazı bilgilerin sızması üzerine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından bilgi güvenliğini sağlamak adına radikal bir karar alındı. Buna göre, milletvekillerinden toplantıya cep telefonlarıyla gelmemeleri istendi. Böylece toplantıların gizliliğinin korunması, dışarıya bilgi sızmasının engellenmesi hedeflendi.

Dün gerçekleştirilen ikinci toplantıda ise bu karar uygulamaya kondu ve vekillerin cep telefonları toplantı girişinde toplandı. Bu tedbir, Meclis tarihinde benzeri az görülen bir uygulama olarak kayıtlara geçti. Böylece, Komisyonun hassas gündeminin gizliliği korunurken, bilgi sızıntılarının önüne geçilmesi amaçlandı.

KRİTİK BİLGİLERİN SIZDIRILMASI ÖNLENECEK

Bu uygulama, Meclis içi disiplin ve güvenlik tedbirlerinin arttığını, kritik süreçlerde bilgi akışının kontrol altına alınması için yeni yöntemlerin devreye sokulduğunu gösteriyor. Komisyon üyeleri arasında telefonları toplanan vekillerin, toplantı süresince iletişimden mahrum kalmaları ise dikkat çeken bir başka unsur oldu.

Sonuç olarak, “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” toplantılarında yaşanan bu yeni uygulama, Meclis’in kritik süreçlerde bilgi güvenliğine verdiği önemin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Gelecekte bu tür önlemlerin yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağı ise takip edilen konular arasında yer alıyor.