Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı

Terörsüz Türkiye hedefi için komisyon süreci devam ederek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün ikinci toplantısı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında başladı.

Yayınlama Tarihi: 08.08.2025 14:20 Güncelleme:
Terörsüz Türkiye sürecinde gözler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na çevrildi.

Komisyon üyeleri bugün ikinci kez bir araya geldi.

İLK BİLGİLENDİRMELER YAPILACAK

İlk toplantısında çalışma usul ve esasları oy birliği ile kabul edilen komisyona Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık ediyor.

Komisyonda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ilk bilgilendirmeler yapılacak.

"İLK DÜĞME DOĞRU İLİKLENMİŞTİR"

Toplantıya başkanlık eden Kurtulmuş açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Komisyonumuza tarihi görevler düşüyor. İlk toplantıdaki tavır için herkese teşekkür ediyorum. İlk kararlarımızı komisyona katılan herkesin ortak kararıyla almamız bizim için önemlidir. İlk düğme doğru iliklenmiştir

Yeri gelecek çok açık ve sert tartışmaların yaşandığı oturumlar olacak ama bunların hepsi Türkiye’nin milli birliğinin, dayanışmasının arttırılması için hepimizin ortak niyetlerinin bir sonucu olacaktır.

BASINA KAPALI OLARAK YAPILACAK

Milli Dayanışma Komisyonu ikinci toplantısında oy birliği ile basına kapalı yapılması kararlaştırıldı.

Tam tutanak tutulacak, ancak 10 yıl yayımlanamayacak.

Toplantı hakkında bilgi verilemeyecek.

