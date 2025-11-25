Terörsüz Türkiye komisyonunun İmralı görüşmesinden detaylar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, tarihi adımların atıldığı şu günlerde terör belasından kurtulmaya en yakın dönemini yaşıyor.

TBMM'de yaklaşık 1 yıl önce bir tokalaşma ile başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde, PKK'nın silah bırakması, kendini feshetmesi, Türkiye'den ve Irak'taki Zap bölgesinden çekilmesi gibi tarihi dönemeçler geride kaldı.

24 Kasım'da ise TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu şimdiye kadar devlet eliyle atılmış en ileri adımı gerçekleştirdi.

KOMİSYONUN İMRALI ZİYARETİ

1 aya yakın bir süre kamuoyunu meşgul eden ve büyük tartışmalara neden olan, komisyon heyetinin İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'ı ziyareti tüm itirazlara rağmen hayata geçirildi.

MHP, AK Parti ve DEM Parti dışındaki partilerin üye vermediği, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan heyet İmralı'ya gitti.

TÜM ORGANİZASYONU MİT YAPTI

Türkiye'nin en önemli gündem maddesi haline gelen ziyarete ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

Buna göre heyet adaya helikopterle gidiş dönüş yaptı. Görüşmenin planlama ve programı tamamıyla MİT tarafından organize edildi.

GÖRÜŞME 3,5 SAAT SÜRDÜ

Heyetin adaya varmasıyla başlayan görüşme yaklaşık 3.5 saat sürdü.

GÜNDEM SURİYE

Görüşmede Terörsüz Türkiye konusu enine boyuna masaya yatırılırken büyük ölçüde Suriye meselesi gündem oldu.

Buna ilişkin TBMM'den yapılan açıklamada da "27 Şubat'ta yapılan Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı akabinde örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki açıklamaların yanı sıra Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesine yönelik sorulan sorular kapsamında detaylı beyanları alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

TUTANAKLAR GİZLİ KALACAK

Görüşmede MİT tarafından kayıt alındı.

Alınan kayıtlar ve tutanakların Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a sunulması bekleniyor. Kurtulmuş’un da “gizlilik” taşıyan tutanakları Komisyon’a sunacağı belirtilirken içeriğin

TBMM'den yapılan açıklama ise şu şekilde: