'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama: Komisyonda bakanlar sunum yapacak

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla devam eden 'Terörsüz Türkiye' süreci adım adım ilerliyor.

TBMM’de geçen hafta perşembe günü yapılacağı duyurulan ancak iptal edilen Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 13 Kasım Perşembe günü toplanması planlanıyor.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun, 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirileceği duyurulan 17. toplantısı önümüzdeki haftaya ertelenmiştir" ifadesine yer verilmişti.

BAKANLAR SUNUM YAPACAK

Toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.

Komisyon, son kez dinleyeceği bakanlar ve MİT Başkanı'nın ardından yasal düzenlemelerle ilgili TBMM Genel Kuruluna hangi tekliflerin yapılacağıyla ilgili raporlama sürecine girecek.

"BUNDAN SONRAKİ TEMEK GÖREVİMİZ, RAPORLAMADIR"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da 7 Kasım'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Komisyon çalışmalarının toparlanması sürecine girildiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

Milli güvenlikle ilgili kurumlarımızın, başta Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı unsurlarının, 'Evet, örgüt kendisini feshetmiştir, sahada ciddi bir silahsızlanma sağlanmıştır' diyerek bu tespiti yapmasından sonra Meclis'in konunun gerektirdiği birtakım yasal düzenlemeleri gerçekleştirmesi mümkün olabilecektir.



Bu çerçevede bizim komisyon olarak üzerinde durduğumuz konu ise bundan sonraki temel görevimiz, raporlamadır. Yani neler konuşuldu, bunun perspektifi nedir ve bundan sonra TBMM Genel Kuruluna hangi teklifleri sunacaktır, bunları arkadaşlarla da diğer bütün partilerin temsilcileriyle de bir araya gelerek son görüşmelerimizi geçtiğimiz hafta yaptık ve onlar da hazırlıklarını yapacak ve sonunda bir raporu ortaya koyacağız.

"SON DİNLEME FASLIDIR"

Bir soru üzerine, komisyonun 17. toplantısının "teknik sebepler"le ertelediklerini bildiren Kurtulmuş, "Bir bakan arkadaşımız yurt dışında olacağı için toplantıyı yapmadık. Önümüzdeki hafta İçişleri Bakanımızı, Milli Savunma Bakanımızı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımızı dinleyeceğiz.

Öyle görüyorum ki son dinleme faslıdır bu. Eğer ilave yeni bilgileri olursa sonra yine komisyon bilgilendirilir" dedi.

KOMİSYON İMRALIYA GİDECEK Mİ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Komisyondan bazı isimlerin İmralı'ya gitmesi yönündeki değerlendirmelerin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti: