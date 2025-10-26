Terörsüz Türkiye'ye giden yolda yaşananlar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye sürecinde terör örgütü PKK'dan bir adım daha geldi.

Örgüt, Türkiye'den tamamen çekilme kararı aldığını duyurdu.

Bu süreç ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında DEM Parti Grubu ile tokalaşmasının ardından başladı.

İLK ADIM TOKALAŞMA OLDU

Tarihler 1 Ekim 2024 yılını gösterdiğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni dönemine başladı.

TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile selamlaşan Bahçeli, ardından da ilk kez DEM Parti Grubu'yla da tokalaştı.

Bahçeli'nin burada DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın da aralarında bulunduğu isimlerle tokalaşma anları kameralara yansıdı.

Bu tokalaşma sonrasında Devlet Bahçeli, yaptığı grup toplantılarında tarihi sözlere imza attı.

İlk tarihi sözler, tarihi çağrı ise yine ekim ayında geldi.

"TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE İNŞA EDELİM"

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, yeni yasama yılının açılışında, DEM Partililerle tokalaşmasıyla başlayan süreç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Terörsüz bir Türkiye inşa edelim." açıklamasıyla olumlu karşılık buldu.

Bu sürece Devlet Bahçeli tarafından, siyasette tüm taşları yerinden oynatacak yeni açıklamalar dahil oldu.

Abdullah Öcalan için umut hakkı talep eden Bahçeli, Öcalan'ın da Meclis'e gelip, terör örgütü PKK'nın resmen lağvedildiğini duyurmasını istedi.

15 EKİM: KANA DEĞİL KARDEŞLİĞE SUSADIKLARINI GÖSTERSİNLER

MHP Lideri'nin ilk ezberleri bozduğu ifadeler, 15 Ekim tarihindeki MHP'nin grup toplantısında geldi.

Bahçeli, parti kürsüsünde Abdullah Öcalan'a seslendi.

Konuşmasında Öcalan'a "Terör örgütünü bitir" çağrısı yapan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı;

Türkiye’ye getirilirken ‘her türlü hizmete hazırım’ diyen teröristbaşı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin. Kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler.

22 EKİM: ÖCALAN'A UMUT HAKKI ÇIKIŞI

MHP Lideri'nin tüm gündemi değiştirecek asıl açıklamaları ise 22 Ekim tarihindeki partisinin Meclis'teki grup toplantısında yapıldı.

Terör sorununun çözümü konusunda tarihi bir adım atan Bahçeli, Öcalan için "umut hakkı" talep etti.

İlk olarak Öcalan'ın tecridinin kalkması durumunda TBMM'ye gelip DEM Grubu'nda konuşarak terör örgütünün lağvedildiğini ilan etmesi çağrısında bulunan Bahçeli'nin, tarihe geçecek ifadeleri şöyle;

Türkiye Yüzyılı'nda terörü sıfırlamak, milli birlik ve beraberliği çelikleştirmek amacına matuf ikinci hüküm cümlem şöyledir: Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum; Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.



Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.



Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız.



Türkiye ve Türk milleti için her fedakârlığı yapmaya, her çileye katlanmaya, lazım gelen her adımı atmaya kararlıyız, inançlıyız, tarih huzurunda diyorum ki, yeminliyiz.

DEM PARTİ'DEN YANIT GELDİ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Devlet Bahçeli'nin "Öcalan gelip Meclis'e konuşsun" sözlerine yanıt vererek, "Çözümün yolu TBMM'dir. Biz inisiyatif almaya hazırız. Bir başlangıç olarak tecrit kaldırılsın." dedi. Bahçeli'nin tarihi sözleri, DEM Grubu'nda da olumlu karşılık buldu.

EKİM AYINDA PEŞ PEŞE GELİŞMELER

Devlet Bahçeli'nin tarihi açıklamalarının ardından da bir adım da CHP'den geldi.

CHP'de daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Selahattin Demirtaş'ı bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyarete gitti.

Özel görüşme sonrası, "CHP bu konuda engelleyici olmayacaktır." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE DEVLET BAHÇELİ, TARİHİ ÇAĞRI SONRASI BİR ARAYA GELDİ

Devlet Bahçeli'nin tarihi çıkışı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmesi de oldu. Erdoğan ve Bahçeli, Külliye'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeden sonra MYK üyelerine “Bahçeli ile tam bir mutabakat içinde olduklarını” söyledi.

Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama daha geldi.

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuş Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğinde teröre ve terörün karanlık gölgesine yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz. Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

26 KASIM: "İMRALI'YLA DEM GRUBU ARASINDA YÜZ YÜZE TEMAS GECİKMEKSİZİN YAPILMALI"

Sözlerinin her daim arkasında olduğunu söyleyen Bahçeli, Öcalan çıkışını bir kez daha yeniledi ve şu ifadelere yer verdi:

Milliyetçi Hareket Partisi her sözünün arkasındadır. 22 Ekim 2024 tarihli Grup Toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız.



İmralı’yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.



İnandığımız yolda hiçbir baskıya aldırış etmeyiz. Onun bunun tezvirat ve tefrikalarıyla Türkiye’nin hayrına olacak görüş ve düşüncelerimizden kesinlikle vazgeçmeyiz.

DEM PARTİ, ADALET BAKANLIĞI'NA İMRALI GÖRÜŞMESİ İÇİN BAŞVURU YAPTI

Devlet Bahçeli 26 Kasım'da, şu ifadeleri kullandı:

Milliyetçi Hareket Partisi her sözünün arkasındadır. 22 Ekim 2024 tarihli Grup Toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız.



İmralı’yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.

Bunun üzerine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan aynı gün içinde açıklama geldi.

Grup toplantısında konuşan Bakırhan, İmralı'ya gitmek üzere Adalet Bakanlığı'na başvuru yapılacağını söyledi ve kısa bir süre içerisinde de başvuru yapıldı.

TUNCER BAKIRHAN'IN KONUŞMASINA BAHÇELİ'DEN ALKIŞ GELDİ

Süreç devam ederken Tuncer Bakırhan'dan, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yeni bir açıklama daha geldi.

Konuşmasında Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları olumlu bulduklarını belirten Bakırhan, devamında şu ifadelerde bulundu:

Suriye’de siyasal denklemin yeniden kurulacağı bir süreçte Kürtlerle diyalog emin olun Türkiye’ye de büyük kazandırır. Türkiye, izleyeceği barışçıl politikalarla Ortadoğu’da örnek olabilir.



Türkiye’nin sınırları dışındaki Kürtler Türkiye için bir tehdit değil bir barış imkanıdır. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin değerlendirmesi gerekir.



Ortadoğu’da barışın sağlanması adına bölgesel bir ittifak, sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşim şarttır. Bu konuda iktidarın atacağı adımlara her türlü desteği vermeye hazırız.



Bu meseleyi çözerek tarihe geçme fırsatı sizlerin önünde beklemektedir.

DEM PARTİ'NİN TALEBİNE BAHÇELİ'DEN YORUM

Bir gazetecinin DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine Bahçeli, "Bizim görüşlerimizde bir değişiklik yok. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var." yanıtını verdi.

"HAYIRLARA VESİLE OLUR"

Yüzüğündeki "Yeni Yüzyıl, Yeni Türkiye" yazısını gösteren Bahçeli, "Hayırlı bir başlangıç olur. Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." diye konuştu.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan ile görüştü.

DEM Parti'den görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır." denildi.

SİYASİ PARTİLER TURU BAŞLADI

Heyet bu görüşmenin ardından Ankara'da siyasi partiler turuna başladı.

DEM'lilerin siyasi turu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la başlayıp MHP, AK Parti’yle devam etti. Son olarak CHP, DEVA, Saadet ve Yeniden Refah Partisi ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, siyasi partilerle fikir alışverişinde bulundu, öneriler dinlendi.

DEM Parti heyeti, görüşmelerde kendi fikirlerini de paylaştı.

EDİRNE'DE DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞME

Heyet temaslarını yeni yılın ilk günlerinde de sürdürmüştü.

Adres bu kez Edirne'ydi.

DEM Parti İmralı Heyeti, Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile bir araya gelmişti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etmişti.

Selahattin Demirtaş, "Bu konularda konuşan herkes tehdit, şantaj ve provokatif söylemlerden uzak durmalı" demişti.

İMRALI HEYETİNDEN KUZEY IRAK TEMASLARI

Heyet şubat ayında Irak'ın kuzeyine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Erbil ve Süleymaniye'de temaslarda bulunan heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelmişti.

27 ŞUBAT'TA ÖCALAN'IN MEKTUBU OKUNDU

Şubat ayının sonuna gelindiğinde ise Abdullah Öcalan'ın mektubu, İstanbul'da bir otelde okundu.

Öcalan mektubunda, terör örgütüne kendini feshetme çağrısında bulundu.

Öcalan mesajında “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerini kullandı.

Öcalan'ın açıklamasının öncesinde İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı paylaşıldı.

NİSAN AYINDA BEŞTEPE'DE GÖRÜŞME

Öcalan'ın bu açıklamalarının ardından gözler gelmesi beklenen fesih kararına çevrilmişti.

Süreç devam ederken, DEM Parti heyeti nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi.

Beştepe'de yapılan görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve DEM Parti heyetinden Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan yer aldı.

Önder ve Buldan olumlu bir görüşme olduğunu kaydetti.

Görüşme, 1.5 saat sürdü. Görüşme sonrası yapılan açıklamalarda, oldukça verimli geçtiği belirtildi.

KONGRENİN TOPLANDIĞI AÇIKLANDI, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Geçtiğimiz hafta kongrenin toplandığı PKK tarafından açıklandı.

Bunun üzerine "Her an müjdeler alabilirsiniz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

Cumhur İttifakı olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye çabalarımızı bu hedeflerden asla ayrı değerlendirmiyoruz. 40 yıldır her kesimden vatandaşımıza derin acılar yaşatan, annelerin yüreklerine kor bir ateş düşüren, milletçe ezeli ve ebedi kardeşliğimize dinamit koyan terör belasından ülkemizi kurtarmakta kararlıyız.



Terörsüz Türkiye hedefine giden yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz. İstihbarat ve diğer güvenlik birimlerimiz üzerlerine düşen görevleri titizlikle yerine getiriyor. Biz de 86 milyonun her bir ferdinin sorumluluğunu taşıdığımızın bilinciyle devlet ciddiyetine yakışır bir şekilde, en küçük bir boşluk dahi bırakmadan çalışmaları anbean takip ediyoruz.



Allah'ın yardımı, aziz milletimizin desteği, özellikle tüm annelerin samimi dualarıyla Terörsüz Türkiye menziline varacağımıza inanıyorum. Ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere fırsat tanımayacağız.



Bölgemizi kana, kaosa, gözyaşına ve istikrarsızlığa boğmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Bölmek isteyenlere cevabımızı birbirimize daha sıkı sarılarak vereceğiz. Ayrıştırmaya çalışanlara cevabımızı saflarımızı sıklaştırarak vereceğiz.



Yani 86 milyon kalp kalbe verecek, muhabbeti, birlikteliği, dayanışmayı, kardeşlik hukukunu inşallah daha da güçlendirecek, daha da yücelteceğiz.

12 MAYIS: PKK KENDİSİNİ FESHETTİ

Kongrenin 5-7 Mayıs tarihleri arasında yapıldığı belirtildi. Kongrede alınan kararlar bugün açıklandı.

PKK resmen kendisini feshetti ve silah bırakma kararı aldı.

SÜLEYMANİYE'DE "SİLAH BIRAKMA SEREMONİSİ"

Öcalan’ın çağrısı doğrultusunda örgüt, 11 Temmuz 2025’te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırları içindeki Süleymaniye kırsalında bir “silah bırakma töreni” düzenledi.

Etkinlikte örgüt mensupları sembolik olarak silahlarını yaktı.

TBMM'DE "MİLLİ DAYANIŞMA VE KARDEŞLİK KOMİASYONU" KURULDU

Sürecin ilerlemesiyle birlikte, PKK’nın silahsızlandırılması ve ardından atılacak yasal adımların belirlenmesi amacıyla, TBMM’de temsil edilen partilerin (İYİ Parti hariç) katılımıyla Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu oluşturuldu. Komisyon, 5 Ağustos 2025 itibarıyla çalışmalarına başladı.

ZORLU SÜREÇTE BÖLGESEL GERİLİMLER ETKİLİ OLDU

PKK’nın silah bırakma süreci, bölgesel gelişmeler nedeniyle zaman zaman sekteye uğradı.

İsrail’in Suriye’deki operasyonları ve SDG’nin (Suriye Demokratik Güçleri) Türkiye karşıtı hamleleri, örgütün geri çekilme sürecini yavaşlattı.

Ankara ise “özerklik” girişimlerine karşı askerî operasyon seçeneğini dışlamadığını açıkça duyurdu.

DEM PARTİ'NİN AÇIKLAMALARI SÜRECİ GERDİ

Süreç devam ederken DEM Parti yöneticilerinin bazı açıklamaları da kamuoyunda tepki çekti.

Sırrı Sakık’ın “alçak polemiği” olarak anılan çıkışı, Gülistan Koçyiğit’in şehitlere yönelik ifadeleri ve bazı toplantılarda Öcalan propagandasına yer verilmesi, sürecin doğal seyrini olumsuz etkiledi.

TERÖR ÖRGÜTÜ, TÜRKİYE'DEN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Terör örgütü PKK, Türkiye'deki tüm faaliyetlerine son verdiğini, tüm unsurlarını Irak'ın kuzeyine çektiğini açıkladı.