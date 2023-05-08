The Economist, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini Twitter kapağına taşıdı

Türkiye seçime giderken Batı medyasının muhalefet desteği her geçen gün dozajı artırıyor.
İngiltere merkezli yayın organı The Economist dergisi, 14 Mayıs seçimleri için muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğini açıklamıştı.
The Economist'in 'Erdoğan gitmeli' yazısı
Derginin son sayısında "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında kullanılan ifadeler dikkat çekmiş Türkiye'de de gündem olmuştu.
Kılıçdaroğlu için "Sevimli bir şekilde alçakgönüllü. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz." ifadelerinin yer verildiği derginin Twitter hesabında dikkat çeken bir değişikliğe gidildi.
Twitter kapağı yaptılar
Türkiye'de tepki çeken "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" ifadelerinin yer aldığı kapak Twitter hesabında kapak fotoğrafı yapıldı.
Derginin bu adımı da Türk kullanıcıların tepkisine neden oldu.
Derginin söz konusu yazısında Kılıçdaroğlu'nun seçilirse tutukluları serbest bırakacağına dikkat çekilmiş, şu ifadelere yer verilmişti:
Bir muhalefet zaferi, Türkiye'nin komşuları için de iyi olur, Batı için çok büyük jeopolitik değere sahip olur. Türkiye bugünlerde Avrupa'nın geri kalanından neredeyse tamamen uzaklaşmış durumda. Ama hâlâ AB'ye katılmaya aday.
Bu asla gerçekleşmeyebilir ama Başkan olan Kılıçdaroğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına saygı gösterme ve tutukluları serbest bırakma sözü veriyor.