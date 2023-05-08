The Economist, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini Twitter kapağına taşıdı The Economist dergisi, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkça ilan ettiği yazısının "Erdoğan gitmeli" ifadelerinin bulunduğu görselini Twitter kapağı yaptı.

ensonhaber.com

Türkiye seçime giderken Batı medyasının muhalefet desteği her geçen gün dozajı artırıyor.

İngiltere merkezli yayın organı The Economist dergisi, 14 Mayıs seçimleri için muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğini açıklamıştı.

The Economist'in 'Erdoğan gitmeli' yazısı

Derginin son sayısında "2023'ün en önemli seçimi" başlıklı yazısında kullanılan ifadeler dikkat çekmiş Türkiye'de de gündem olmuştu.

Kılıçdaroğlu için "Sevimli bir şekilde alçakgönüllü. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı olarak sıcak bir şekilde destekliyoruz." ifadelerinin yer verildiği derginin Twitter hesabında dikkat çeken bir değişikliğe gidildi.

Twitter kapağı yaptılar

Türkiye'de tepki çeken "Demokrasiyi kurtarın", "Oy verin", "Erdoğan gitmeli" ifadelerinin yer aldığı kapak Twitter hesabında kapak fotoğrafı yapıldı.

Derginin bu adımı da Türk kullanıcıların tepkisine neden oldu.

Derginin söz konusu yazısında Kılıçdaroğlu'nun seçilirse tutukluları serbest bırakacağına dikkat çekilmiş, şu ifadelere yer verilmişti: