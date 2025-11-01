Abone ol: Google News

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in cenazesi Tekirdağ’dan nakledildi

Kaldığı cezaevinde ölü olarak bulunan Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in cenazesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi’ndeki adli tıp işlemlerinin ardından cenaze nakil aracıyla yakınlarına teslim edilerek defnedileceği yere sevk edildi.

Yayınlama Tarihi: 01.11.2025 16:45
  • Faruk Fatih Özer, Tekirdağ Cezaevi'nde ölü bulundu.
  • Cenazesi adli tıp işlemlerinden sonra yakınlarına teslim edildi.
  • Ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Faruk Fatih Özer, kurduğu platform üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla tutuklu bulunduğu Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki banyoda ölü bulundu. 

Özer’in cenazesi, sabah saatlerinde Tekirdağ Şehir Hastanesi Adli Tıp Kurumu’ndan götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Adli işlemlerin ardından Özer'in cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.

Savcılık, Özer’in ölümüne ilişkin başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

