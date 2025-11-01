Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in cenazesi Tekirdağ’dan nakledildi

- Faruk Fatih Özer, Tekirdağ Cezaevi'nde ölü bulundu.
- Cenazesi adli tıp işlemlerinden sonra yakınlarına teslim edildi.
- Ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.
Faruk Fatih Özer, kurduğu platform üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla tutuklu bulunduğu Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki banyoda ölü bulundu.
Özer’in cenazesi, sabah saatlerinde Tekirdağ Şehir Hastanesi Adli Tıp Kurumu’ndan götürüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Adli işlemlerin ardından Özer'in cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.
Savcılık, Özer’in ölümüne ilişkin başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.