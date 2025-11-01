Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki odasında ölü bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kurduğu Thodex adındaki kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirildi.

CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Hakkında, 'Örgüt kurma, yönetme, örgütüne üye olmak, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, bu sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda asılı bulundu.

Görevlilerin yaptığı kontrolde Özer'in öldüğü belirlendi. Özer'in intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN YAPMIŞTI

Faruk Fatih Özer, kurduğu kripto para sitesiyle 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçmış, Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Özer, 20 Nisan Perşembe günü Arnavutluk'tan uçakla İstanbul'a getirilmişti.

Bir önceki celse mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, Faruk Fatih Özer hakkında 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık' ve 'örgüt kurma ve yönetme' suçlarından 40 bin 562 yıl cezalandırılmasını istemişti.

"BEN KİMSEYİ DOLANDIRMADIM"

Faruk Fatih Özer savunmasında "Medyada ve iddianamede yer alan iddialar asılsızdır. Ben kimseyi dolandırmadım. Ben bir şirket kurmuştum, ve şirketim hacklendi. E-ticaret yaparak ticaret hayatıma bu şekilde başladım.

İlk kuruluş amacımız e ticaret yapmaktı. E-ticaretle uğraştığım için kripto para dikkatimi çekti. Sonrasında sosyal çevrem sayesinde kazanç elde edeceğimi gördüm ve şirketi bu yöne çevirdim" demişti.

11 BİN 190 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, 'örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

SAHTECİLİK İDDİANAMESİ

Özer hakkında geçtiğimiz aylarda yeni bir iddianame hazırlanmıştı.

Özer'in 30 Ağustos 2022 tarihinde Arnavutluk'ta yakalandığı esnada üzerinden Galatasaray'da bir dönem oynayan eski futbolcu Adrian Popescu adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı ve sürücü belgesi çıktı.

2 YILDAN 5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, ele geçirilen belgeler üzerinde İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda Galatasaraylı eski futbolcu Adrian Popescu adına düzenlenmiş Romanya kimlik kartı ve yine Adrian Popescu adına düzenlenmiş Romanya'ya ait sürücü belgesinin laboratuvar arşivinde bulunan orijinal örnekleri arasında yapılan karşılaştırmalı incelemeler sonucunda orijinalinden farklılıklar bulunduğunun görüldüğü ve söz konusu kimlik kartı ve sürücü belgesinin sahte olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Özer'in Arnavutluk'ta üzerinde fotoğrafı olan sahte kimlik ve sürücü belgesini kullanarak üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğu anlaşıldığı belirtilerek, hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.