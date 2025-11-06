THY açıkladı: Boeing firmasından uçak alımına ilişkin detaylar

- THY, Boeing'den alınacak uçaklar için GE Aerospace ile anlaşma sağladı.
- Kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için ihale yapıldı.
- Açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyuruldu.
"TOPLAM 75 ADET B787-9 VE B787-10 UÇAĞININ SATIN ALINMASINA KARAR VERMİŞTİ"
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Ortaklığımızın tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde ortaya koyduğu Stratejik Planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar vermişti.
"GE AEROSPACE FİRMASI İLE MUTABAKATA VARILMIŞTIR"
Söz konusu uçaklar için kanat üstü motor, yedek motor ve motor bakım hizmeti alımı için yapılan ihale sonucunda müzakereler sonuçlanmış olup GE Aerospace firması ile mutabakata varılmıştır.