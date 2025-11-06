THY açıkladı: Boeing firmasından uçak alımına ilişkin detaylar

Türk Hava Yolları'ndan (THY), Boeing firmasından uçak alımına ilişkin açıklama...

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

"TOPLAM 75 ADET B787-9 VE B787-10 UÇAĞININ SATIN ALINMASINA KARAR VERMİŞTİ"

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ortaklığımızın tüm paydaşları için yüksek değer üretecek şekilde ortaya koyduğu Stratejik Planı dahilindeki büyüme hedefleri doğrultusunda Yönetim Kurulumuz 2029-2034 yılları arasında teslim alınmak üzere Boeing firmasından 50 adet kesin sipariş ve 25 adet opsiyon olmak üzere toplam 75 adet B787-9 ve B787-10 uçağının satın alınmasına karar vermişti.