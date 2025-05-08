THY'nin bugün ve yarın yapılacak İslamabad ve Lahor seferleri iptal edildi

Hindistan ve Pakistan arasındaki askeri gerilim devam ederken Türk Hava Yolları (THY), İslamabad ve Lahor seferlerini iptal etti.
THY'den yapılan açıklamada, bugün ve yarın yapılacak İslamabad ve Lahor seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
"SEFERLERİMİZ İPTAL EDİLMİŞTİR"
THY'den yapılan açıklamanın detayları şöyle:
"Asya'da yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle 8 Mayıs Perşembe ve 9 Mayıs Cuma tarihli İslamabad ve Lahor seferlerimiz iptal edilmiştir."
İPTAL EDİLEN SEFERLER
Açıklamada; TK 714 sefer sayılı İstanbul-Lahor, TK 715 sefer sayılı Lahor-İstanbul seferleri ile TK 710 İstanbul-İslamabad, TK 711 İslamabad-İstanbul, TK 750 İstanbul-İslamabad ve TK 751 İslamabad-İstanbul seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.
THY yolcuları, seyahat planlarını güncellemek için şirketin internet sitesi ve mobil uygulamasından işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
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