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THY'nin bugün ve yarın yapılacak İslamabad ve Lahor seferleri iptal edildi

THY'nin bugün ve yarın yapılacak İslamabad ve Lahor seferleri iptal edildi Türk Hava Yolları, Hindistan'ın Pakistan'a saldırısı nedeniyle bugün ve yarın İstanbul'dan yapılması planlanan İslamabad ve Lahor seferlerini karşılıklı iptal etti.