Ticaret Bakanlığı 5 ayda 1,2 milyar TL ceza kesti

Haber Merkezi

Kurban Bayramı öncesinde tüketici harcamalarındaki artış göz önüne alınarak Ticaret Bakanlığı tarafından ülke genelinde yoğun denetimler gerçekleştirildi.

5 aylık dönemde yaklaşık 240 bin firma ve 14,2 milyon ürün denetlendi.

Fahiş fiyat ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplamda 1 milyar 225 milyon TL idari para cezası kesildi.

5 AYDA 14 MİLYON ÜRÜN DENETLENDİ

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Ocak-Mayıs 2025 döneminde piyasa düzenlemesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 239.098 firma ve 14.206.936 ürün incelendi.

Bu kapsamda uygulanan toplam para cezası 1.225.787.722 TL’ye ulaştı.

Yalnızca Mayıs ayındaki denetimlerde 58,1 milyon TL ceza kesildi.

50 BİNDEN FAZLA İŞLETME MERCEK ALTINA ALINDI

Otomotiv, emlak, kuyumculuk, stokçuluk ve fahiş fiyat gibi alanlarda yapılan denetimlerde 50.468 kişi ve kuruluş kontrol edildi.

Aykırılık tespit edilen 1.626 kişi ve firmaya toplamda 453.666.881 TL idari para cezası kesildi.

Haksız ticari uygulamalardan 232 milyon, fahiş fiyat uygulamalarından ise 139 milyon TL ceza kesildi.

TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİNDEN DOĞAN CEZA: 255 MİLYON TL

Tüketiciye yönelik ürün denetimleri de yoğunlaştırıldı.

16.234 gerçek ve tüzel kişiye yönelik denetim sonucunda 950 kişi ve kuruluşa 255.286.886 TL idari para cezası uygulandı.

En yüksek ceza tüketici sözleşmeleri ve abonelik işlemlerinden kaynaklandı.

REKOR CEZA İSTANBUL'DA KESİLDİ

81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri eliyle yapılan denetimlerde 175.366 firma kontrol edildi.

39.628 firmada aykırılıklar tespit edilerek toplam 516.891.974 TL ceza kesildi.

Yalnızca İstanbul’da tespit edilen 115.833 uygunsuz ürün için 374.936.308 TL ceza verildi.

İstanbul’u 2.137.218 ürünle Antalya ve 1.845.583 ürünle Ankara takip etti.

"MÜCADELE SÜRECEK

Ticaret Bakanlığı, “Enflasyonla mücadele, fahiş fiyat ve stokçuluğun önlenmesi, haksız ticari uygulamaların bertaraf edilmesi ve iç piyasa düzeninin sağlanması” amacıyla denetim faaliyetlerine hız kesmeden devam edileceğini duyurdu.