Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 15 ismin testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda da 22 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği ve 20 şüphelinin yakalandığı geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu.

Şüphelilerden alınan saç ve kan örnekleriyle Adli Tıp Kurumu'nca yapılan testlerin sonuçları çıktı.

15 İSİM POZİTİF ÇIKTI

Buna göre, iş insanı Mahmut Uğur Ziylan, sanal medya ünlüsü Melisa Şahin, manken Melisa Fidan Çalışkan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın,Nuran Çokçalışkan, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, iş insanı Hamdi Burak Beşer ve Yılmaz Burak Bozkurt'ta 'kokain' maddesi tespit edildi.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan, 27 Aralık 2025 tarihinde iş insanı Mahmut Uğur Ziylan ile işletmeci Hamdi Burak Beşer, model Melisa Fidan Çalışkan, dansöz Nuran Çokçalışkan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, İhsan Aygün, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.