Ticaret Bakanlığı'ndan 2.el araç satıcılarına uyarı: Para cezası uygulanacak Ticaret Bakanlığı, ikinci elde fiyattan sıfır atılarak verilen araç satış ilanlarına para cezası uygulanacağını açıkladı.

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Araç fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor...

Son aylarda stokçuluk iddiaları ile gündemden düşmeyen otomobil piyasasında araç bulmak zorlaşınca, ikinci el araç satıcıları krizi fırsata çevirerek, sıfır araç fiyatlarının üzerinde satışlara başlamıştı.

Ticaret Bakanlığı fırsatçılara dur dedi ve piyasadaki fiyat dengesini sağlamak için önemli bir karara imza arttı.

Yasak getirildi

Alınan kararla 1 Ocak 2024'e kadar ikinci el araçların ilan yoluyla sıfır araçlardan daha pahalıya satılmasına yasak getirdi.

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araçların fiyatının, sıfır liste fiyatından yüksek belirlenmesinin önüne geçmek amacıyla hazırladığı yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararın kesinleşmesinin ardından ikinci el otomobil satıcıları tepki çeken bir yola başvurdu.

Üç sıfır attılar

Satış sitelerinde ilanları bulunan araç satıcıları, çareyi ilanlardan üç sıfır atmakta buldu.

Ticaret Bakanlığı'ndan önemli bir uyarı açıklaması geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, satış bedelinden sıfır atılarak verilen araç ilanlarına para cezası uygulanacağı belirtildi.

İlan başına 300 bin TL'ye kadar idari para cezası

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan bu nitelikteki ilanlar da söz konusu ilan kısıtlaması kapsamında değerlendirilecek ve bu ilanları verenler hakkında Bakanlığımızca idari para cezası uygulanabilecektir." denildi.

"1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirilmiştir"

Ticaret Bakanlığının yaptığı açıklama şu şekilde:

06.07.2023 Kamuoyunun malumları olduğu üzere, 06.07.2023 tarihinde İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidilerek, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına 1 Ocak 2024 tarihine kadar kısıtlama getirilmiştir. Bu düzenlemeye aykırı her bir ilan, Bakanlığımızca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti kabul edilecek ve bu ilanları verenler hakkında ilan başına 300 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilecektir.

İlanlar tespit edildi

Ancak, düzenlemenin yayımlanmasıyla birlikte, ilan sitelerinde taşıt ilan fiyatlarının sıfır atılarak girildiği veyahut güncellendiği tespit edilmiştir. Ayrıca, bu nitelikteki ilanlara ilişkin sosyal medyada yer alan haberler Bakanlığımıza ulaşmaktadır.



Söz konusu düzenlemeyi dolanmak amacıyla hem tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı hem de gerçeklik taşımayan bu nitelikteki ilanlar da söz konusu ilan kısıtlaması kapsamında değerlendirilecek ve bu ilanları verenler hakkında Bakanlığımızca idari para cezası uygulanabilecektir. Bu kapsamda, Bakanlığımızca, ilan platformlarıyla görüşmeler yapılmış ve ilan girişlerinde üyelerinin bu kısıtlama kapsamında uyarılması ile bu hususta gerekli tüm tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunulmuştur.

İlave tedbirlere devam edilecek