Ticaret Bakanlığı'ndan etiket denetimi! 11 bin 371 firmaya ceza kesildi Ticaret Bakanlığı tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi kapsamında yapılan denetimlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. 2022 ve 2023 yıllarında yapılan denetimler kapsamında toplamda, 358 milyon 776 bin 876 lira ceza kesildi.

ensonhaber.com

Ticaret Bakanlığı yaptığı denetimlerle tüketicinin korunmasını sağlarken, piyasada oluşan haksız rekabetin ise önüne geçmeye çalışıyor.

Özellikle fiyat etiketlerinde haksız ve fahiş oynamalar yapan firmalar, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerden kaçamıyor.

Malın kasa fiyatıyla etiket fiyatı arasında oluşan farklılıklarla ilgili denetimlerini sürdüren bakanlık, 11 bin 371 firmaya da ceza kesti.

19 milyon 98 bin 807 TL ceza

Bakanlık bu kapsamda yaptığı denetimlerde; 15 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 31 bin 130 firmada 767 bin 494 ürünü denetledi. Aykırı bulunan 19 bin 559 ürün için 11 bin 371 firmaya 19 milyon 98 bin 807 TL ceza uygulandı.

2022 yılında uygulanan ceza: 216 milyon

2022 yılında tüketicilerin korunması kapsamında yapılan denetimler sonucunda; 216 milyon 494 bin 580,02 TL, 2023 yılında ise 15 Ağustos 2023 itibarıyla toplam 142 milyon 282 bin 296 TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan açıklama geldi