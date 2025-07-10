TİHEK Başkanlığına getirilen Fahrettin Altun için devir teslim töreni yapıldı

İletişim Başkanlığı'nda görev değişimi gerçekleşti.
Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran getirildi.
Bugün ise 7 yıldır bu görevi icra eden Fahrettin Altun görevi, Burhanettin Duran'a devretti.
YENİ GÖREVİNİN BAŞINA GEÇTİ
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığına getirilen Fahrettin Altun ise görevi Prof. Dr. Muharrem Kılıç'tan devraldı.
Sade bir tören ile gerçekleştirilen devir teslimden fotoğraflar paylaşıldı.