TİHEK Başkanlığına getirilen Fahrettin Altun için devir teslim töreni yapıldı Cumhurbaşkanılığı İletişim Başkanlığı'nın 7 yıldır başında olan Fahrettin Altun görevini Burhanettin Bulut'a devrederken Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı görevini ise Prof. Dr. Muharrem Kılıç'tan devraldı.