TOKİ 12 Kasım 2025 başvuruları: Kimlik no'ya göre başvuru ekranı...

12 Kasım 2025 Çarşamba günü TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine sürüyor.

Başvuru takvimi T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ilerliyor.

Başvurular ilk aşamada kimlik numarası dağılımına göre kademeli alınıyor; kısa süreli bu ön dönemden sonra 15 Kasım 2025 itibarıyla tüm vatandaşlar başvurabilir.

Projeye katılmak isteyenler, "TOKİ'ye kimler başvurabilir", "Kimlik numarasına göre TOKİ başvurusu" gibi başlıkları gündeme taşıyor.

İşte, 12 Kasım 2025 TOKİ başvuru ekranı...

TOKİ 12 KASIM 2025 BAŞVURULARI

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda yoğunluk yaşanmaması amacıyla, önceki kampanyalarda olduğu gibi bu projede de başvurular Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının (TCKN) son rakamına göre alınacak.

Kampanyanın ilk beş gününde başvurular şu şekilde gerçekleştirilecek:

10 Kasım 2025: TCKN’nin son rakamı “0”,

11 Kasım 2025: Son rakamı “2” ,

12 Kasım 2025: Son rakamı “4” ,

13 Kasım 2025: Son rakamı “6” ,

14 Kasım 2025: Son rakamı “8” olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.

Bu aşamanın ardından uygulamada 15 Kasım’dan, 19 Aralık 2025 tarihine kadar ise tüm vatandaşlara e-Devlet üzerinden başvuru imkânı tanınacak. e-Devlet üzerinden son başvuru tarihi 18.12.2025 olarak belirlendi.

E-DEVLET BAŞVURU EKRANI