TOKİ 500 bin konut başvurusu bitti mi, uzatıldı mı? Son saatler...

- TOKİ 500 bin konut projesi için başvurular 10 Kasım'da başladı ve son günlere gelindi.
- e-Devlet üzerinden başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek.
- Başvuruların uzatıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen TOKİ sosyal konut projesi, 81 ilde 500 bin konut inşa ediyor.
Projeye başvurmakta geciken vatandaşlar, son başvuru tarihini araştırıyor.
10 Kasım'da başlayan başvurular için sona gelindi.
"TOKİ başvurusu bitti mi", "TOKİ 500 bin konut başvuruları uzatıldı mı" soruları gündemde yer aldı.
Peki; TOKİ başvurusu uzatıldı mı? Açıklama geldi mi? Ayrıntılar...
TOKİ BAŞVURULARI UZATILDI MI 2025
e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek.
Ödemeler bugün saat 23.59'da, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden ise yarın saat 17.00'de sona erecek.
Başvuruların uzatılması yönünde resmi bir açıklama ise yok.
Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.