TOKİ 500 bin konut başvurusu bitti mi, uzatıldı mı? Son saatler... Yüzyılın konut projesi "TOKİ 500 bin konut" için başvuru süreci 10 Kasım itibarıyla başladı ve son güne gelindi. Başvurusunu tamamlamayan vatandaşlar, "TOKİ başvuruları bitti mi, uzatıldı mı" sorusuna yanıt arıyor. İşte, TOKİ son başvuru tarihi ve ayrıntılar...