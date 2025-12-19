Yılmaz Tunç: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasal düzenleme gerekirse TBMM yapar

Terörsüz Türkiye'de sona yaklaşıldı...

Sürece ilişkin TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor.

Komisyonda partilerin rapor hazırlama aşaması da devam ediyor.

Ankara'da gündemle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sürece ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Sürecin Türk milletinin geleceği için çok önemli olduğunu belirten Bakan Tunç, "Aslında bu 41 yıllık bir mücadele." ifadelerini kullandı.

Büyük acıların yaşandığını, binlerce şehit verildiğini hatırlatan Tunç, "O günleri unutmadık." dedi.

"ASLINDA BU 41 YILLIK BİR MÜCADELE"

Değerli arkadaşlarım; Terörsüz Türkiye süreci, ülkemiz için milletimizin geleceği için çok önemli bir süreç.



Başarıya ulaşması için de devletimizin ilgili kurumları ve bütün milletimiz büyük bir beklenti içerisinde ve büyük bir koordinasyon içerisinde bu çalışmalar sürdürülüyor.



Son bir yıla baktığımız zaman bunu Terörsüz Türkiye süreci olarak adlandırıyor aslında bu 41 yıllık bir mücadele.

"BİR DAHA O GÜNLERE DÖNMEK İSTEMİYORUZ"

Şehitler verdik büyük acılar yaşadık. Binlerce askerimiz, polisimiz, sağlık görevlilerimiz maalesef şehit edildi yani o şehit cenazelerine gittiğimiz zaman çektiğimiz acılar, sıkıntılar, devletimizin görevlileri siyasetçilerimizin üzerine yüklenen, omuzlarına yüklenen o ağır sorumluluk ve o günleri unutmadık. Bir daha o günlere geri dönmek istemiyoruz.

"TERÖRÜN İSTİSMAR ETTİĞİ BÜTÜN ALANLARI BİRER BİRER ORTADAN KALDIRDIK"

41 yıllık mücadelenin son 23 yılında da özellikle terörün istismar ettiği bütün alanları birer birer ortadan kaldırdık sayın Cumhurbaşkanımız iktidara geldiğinde AK Parti iktidar olduğunda 2002 yılında ilk yaptığı iş olağanüstü hali kaldırmak oldu.



Yani bir normalleşme süreci olsun ve sonrasında özellikle demokratikleşme adımları temel hak ve özgürlüklerin sadece Kürt vatandaşlarımız için değil bütün vatandaşlarımız için haklarının genişletilmesi anlamında özgürlüklerin sağlanması anlamında büyük mesafeler alındı.

"FESİH KARARIYLA BERABER ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA GEÇİLDİ"

Özellikle son bir yıla geldiğimizde de Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Ahlat'ta yaptığı konuşmalar yine Sayın Bahçeli'nin grupta yaptığı konuşma ve çağrı sonrası terör örgütünün fesih kararı ve silahları yakmasıyla beraber önemli bir aşamaya geçildi.



En önemli aşamada Meclis'te bu konuda bir komisyon kurulması oldu. Meclis Başkanımızın başkanlığında Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu önemli toplantılar yaptı.

"DÜZENLEMELER GEREKİYORSA MECLİS BUNU YAPACAKTIR"

Şu anda rapor yazım sürecine gelinmiştir. Siyasi partiler raporlarını peyderpey komisyona sunmaktadır. Her partinin bu konuda farklı görüşleri olması son derece doğaldır. Ortak bir rapor hazırlanmasına yönelik çalışmalar da devam etmektedir.



Meclis Başkanımızın çalışmaları tamamlandıktan sonra, ortaya çıkacak ortak rapor ve çizilecek yol haritası doğrultusunda yasal düzenlemeler gerekiyorsa, elbette ki Meclisimiz bunları yapacaktır.

"SÜRECİ SABOTE ETMEYE ÇALIŞANLARIN PROVOKASYONLARINA KARŞI SAĞDUYULU OLUNMALIDIR"

Burada özellikle basında yer alan 'şunlar yapılacak, bunlar yapılacak' şeklindeki iddialara itibar edilmemelidir. Adalet Bakanlığı bünyesinde bu yönde özel bir hazırlık söz konusu değildir. Kanun yapma yetkisi münhasıran milletvekillerine aittir.



Bizler yalnızca teknik destek sunarız. Bu süreçte kullanılan ifadelere çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Süreci sabote etmeye, bozmaya ve Türkiye’nin terörden kurtulmasını istemeyen çevrelerin provokasyonlarına karşı sağduyulu olunmalıdır.

"SÜREÇ, DEVLETİMİZİN İLGİLİ KURUMLARI TARAFINDAN TİTİZLİKLE İZLENMELİDİR"

Terör örgütünün feshi ve silah bırakma süreci, hem yurt içinde hem de yurt dışında devletimizin ilgili kurumları tarafından titizlikle izlenmektedir.



Bu izleme süreciyle ilgili bilgiler de komisyona aktarılmaktadır. Silah bırakmanın fiilen gerçekleşip gerçekleşmediği ve sürecin hangi aşamada olduğu gibi hususlar raporda yer alacaktır.

"YASAL DÜZENLEME İHTİYAÇLARI SÖZ KONUSUDUR"

Bu çerçevede komisyon raporlarını hazırlayacaktır. Burada bahsettiğiniz şekliyle bunlara bir 'barış yasası' demek doğru değildir. Burada, terör örgütünün feshiyle birlikte ortaya çıkacak yasal düzenleme ihtiyaçları söz konusudur.



Silah bırakmanın kesinleşmesiyle beraber, terör örgütünün tasfiyesine yönelik olarak gerekli yasalar varsa, bunlar hukuk devleti ilkesi ve hukuk çerçevesi içerisinde gerçekleştirilecektir.



Bunlara 'barış yasası' demek doğru değildir. Çünkü biz savaş halinde değildik. Bu ülke 41 yıldan bu yana terörle mücadele etmiştir ve terörün istismar ettiği bütün alanları ortadan kaldırmıştır. Ayrımcılığı ortadan kaldırdık.

"AYRIMCILIĞI ORTADAN KALDIRDIK"

Türkiye’nin dört bir tarafına, doğusundan batısına; üniversiteleriyle, hastaneleriyle, barajlarıyla, fabrikalarıyla hiçbir ayrım yapmadan, Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük gayretiyle büyük yatırımlar yaptık. Ayrımcılığı ortadan kaldırdık.



Burada özellikle büyük acılar yaşatan, bize trilyonlarca kayıp verdiren terör örgütünün feshi sonrasında, terör örgütünün tasfiyesiyle ilgili olarak hukuk devleti çerçevesinde yasal düzenleme gerekiyorsa, bunu Meclis elbette ki yapacaktır.

"BUNUN ADI GEÇİŞ YASASI OLAMAZ, REJİM DEĞİŞMİYOR"