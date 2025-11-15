TOKİ hakkınız yanmasın: Tapudaki bu detaya dikkat! Başvuru yapabilirsiniz...

- TOKİ başvurularında önemli bir detay, üzerine tam mülkiyetli ev kaydı olanların başvuru yapamaması, ancak hisseli tapu sahiplerinin bu kurala dahil olmamasıdır.
- Özellikle miras yoluyla edinilen veya ortak kullanılan hisseli taşınmazlar, başvuru için engel oluşturmamaktadır.
- Bu nedenle uzmanlar, vatandaşların başvuru hakkını kaybetmemesi için tapu kayıtlarını dikkatle incelemeleri gerektiğini belirtiyor.
TOKİ’nin sosyal konut projelerine başvurular sürerken, başvuru şartlarıyla ilgili önemli bir ayrıntı vatandaşların dikkatini çekiyor.
Birçok kişi tapuda ismi geçtiği için başvuruda bulunamayacağını düşünürken, TOKİ’nin resmi kuralı bu konuda farklı bir kapı aralıyor.
Özellikle miras yoluyla edinilen veya ortak kullanılan taşınmazlar, sanılanın aksine başvuru için engel oluşturmuyor.
Bu nedenle uzmanlar, başvuru hakkının kaybedilmemesi için tapu kayıtlarının dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguluyor.
TAPUNUZU KONTROL EDİN
Başvurabilirsiniz:
Tapuda bir arsanın %5 hissesi size aitse
Bir evin kardeşlerinizle ortak 1/4 hissedarıysanız
Ailenize ait bir tarlada miras yoluyla payınız varsa
Bunlar başvuru yapmanıza engel değildir.
Başvuramazsınız:
Tapuda tamamı sizin üzerinize kayıtlı bir ev varsa
Sadece size ait bir daire, dükkân veya konut niteliğinde bir bağımsız bölüm varsa
Eşinizin veya velayeti sizde olan çocuğunuzun üzerine tam mülkiyetli bir gayrimenkul varsa
Bu durumda başvuru kabul edilmez.
Kaynak: 1