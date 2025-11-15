TOKİ hakkınız yanmasın: Tapudaki bu detaya dikkat! Başvuru yapabilirsiniz...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TOKİ’nin sosyal konut projelerine başvurular sürerken, başvuru şartlarıyla ilgili önemli bir ayrıntı vatandaşların dikkatini çekiyor.

Birçok kişi tapuda ismi geçtiği için başvuruda bulunamayacağını düşünürken, TOKİ’nin resmi kuralı bu konuda farklı bir kapı aralıyor.

Özellikle miras yoluyla edinilen veya ortak kullanılan taşınmazlar, sanılanın aksine başvuru için engel oluşturmuyor.

Bu nedenle uzmanlar, başvuru hakkının kaybedilmemesi için tapu kayıtlarının dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguluyor.

TAPUNUZU KONTROL EDİN

Başvurabilirsiniz:

Tapuda bir arsanın %5 hissesi size aitse

Bir evin kardeşlerinizle ortak 1/4 hissedarıysanız

Ailenize ait bir tarlada miras yoluyla payınız varsa

Bunlar başvuru yapmanıza engel değildir.

Başvuramazsınız:

Tapuda tamamı sizin üzerinize kayıtlı bir ev varsa

Sadece size ait bir daire, dükkân veya konut niteliğinde bir bağımsız bölüm varsa

Eşinizin veya velayeti sizde olan çocuğunuzun üzerine tam mülkiyetli bir gayrimenkul varsa

Bu durumda başvuru kabul edilmez.

