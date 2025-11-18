TOKİ sonuç ekranı 2025: TOKİ illere göre kura tarihleri açıklandı mı?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine başvuran vatandaşlar, illere göre kura çekimlerinin ne zaman yapılacağını araştırıyor.

Yoğun talep alan projede süreç yakından takip edilirken, kura takvimi ve sonuç ekranına ilişkin sorgulamalar da hız kazandı.

TOKİ tarafından yürütülen dev projede başvurular bankalar ve e-Devlet üzerinden alınırken, süreç 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Peki, 2025 TOKİ kura sonuç tarihi açıklandı mı? İllere göre çekiliş tarihleri belli oldu mu? İşte, kura tarihleri...

TOKİ KURA TARİHLERİ AÇIKLANDI MI 2025

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi için kura çekilişlerinin etap etap yapılması bekleniyor.

Başvuru yapılan il sayısının yüksek olması nedeniyle takvim, yine illere göre ayrı ayrı duyurulacak. Ancak kurum tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kura takviminin belirlenmesinin ardından detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.

TOKİ SONUÇ EKRANI

Kura sonuçları açıklandığında vatandaşlar, isim listesini TOKİ’nin resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek.

Başvuru sahiplerinin, sonuç ekranındaki bilgiler üzerinden hak sahipliği durumlarını kontrol etmeleri gerekecek.