TOKİ'den Tuzla açıklaması: Maliyet artışları konut fiyatlarına yansıtılmayacak Fiyatlardaki yükselişlere işaret eden TOKİ, "Vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek" dedi.

ensonhaber.com

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 100 bin konut kampanyası kapsamında İstanbul'un Tuzla ilçesinde yapılacak konutlara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, mülkiyet ve planlama sorunlarından dolayı yaşanan gecikmelerden kaynaklı maliyet artışları meydana geldiği belirtildi.

"Vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek"

TOKİ, "Maliyet artışları, konut fiyatlarına yansıtılmayacak ve vatandaşlarımız mağdur edilmeyecektir." dedi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İdaremizce ülke genelinde dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik olarak 100 bin sosyal konut kampanyası ilan edilmiş ve bu kapsamda İstanbul Anadolu yakasında 5 bin 750 konut planlanmıştır.



Söz konusu proje için Tuzla ilçesi Aydınlı mahallesinde İdaremiz mülkiyetlerinin de bulunduğu bölgede proje alanı tespit edilmiş, kura ile 5 bin 750 adet hak sahibi belirlenmiştir.

TOKİ'nin açıklaması

Vatandaşlara biran evvel konut arzının yapılabilmesi için Aydınlı bölgesinde planlama çalışmalarına başlandığı ancak yapılan planlar neticesinde konutların tamamı bu alana yerleşemediği için, Milli Savunma Bakanlığı'na tahsisli Maltepe Nurettin Baransel Kışlası Atışokulu mevkii ve Tuzla Jandarma Komando Birliği'nin bulunduğu alan ilave proje alanı olarak belirlendiği kaydedildi.

"İnşaatlar hızla ilerliyor"

İnşaat çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğü belirtilerek, şunlar aktarıldı:

Yapılan imar planı ve imar uygulamasına gelen itirazlar neticesinde konut alanları oluşturulmuş ve mevcut askeri birliklerin saha dışına alınarak proje alanının uygulamaya hazır hale getirilmesini müteakip 5 bin 750 konutun, 3 bin 77 konutunda inşaatlarımıza başlanılmış olup inşaatlar hızla ilerlemektedir.



Kalan konutların da yer alacağı alanlarda mülkiyet ve plan sorunlarından arındırılarak ve üzerindeki mevcut işgalli yapılar yıkılmak suretiyle yapım aşamasına geçilmiştir.