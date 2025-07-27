Trabzon'da Arap turistlerden balığa yoğun ilgi

Trabzon'da balık tezgahları sezon dışında da hareketli günler yaşıyor.

Havanın sıcak olması nedeniyle yerli vatandaşlar balığa beklenen ilgiyi göstermese de Arap turistler, büyük balıklara yoğun talep gösteriyor.

BALIĞA YOĞUN İLGİ GÖSTERİYORLAR

Özellikle çupra, levrek ve somon gibi iri balıklar, Körfez ülkelerinden gelen turistler tarafından çok büyük ilgiyle satın alınıyor.

"ÇUPRA VE LEVREK TERCİH EDİLİYOR"

Trabzon Balık Hali esnaflarından Turgay Memiş, balık satışlarının yaz döneminde de sürdüğünü belirterek, "Şu an satışlar normal şekilde devam ediyor. Küçük balıklar olan istavrit, mezgit ve seyrek de olsa barbun geliyor. Yetiştirme alabalık, çupra ve levrek de bol miktarda tezgahlarda yerini alıyor. Ancak sıcak havalar nedeniyle vatandaş çok ilgi göstermiyor, balık sezonunu bekliyor. Buna rağmen Arap turistlerin balığa ilgisi oldukça yüksek. Özellikle somon, çupra ve levrek gibi büyük balıklara yöneliyorlar." dedi.

"EN FAZLA MEZGİT VE SOMON VAR"

Balıkçı esnaflarından Aziz Özsandıkçı ise balık çeşitliliğinin azaldığını ancak Arap müşterilerin ilgisinin artarak devam ettiğini ifade ederek, "Şu an mezgit ve istavrit gibi küçük balıklar az olduğu için fiyatlar yüksek. Vatandaş daha uygun fiyatlı balık için sezonu bekliyor. Ama Arap turistler bu dönemde genelde büyük balıkları tercih ediyor. Tezgahta şu an en fazla mezgit ve somon var. Çupra ve levrek ise özellikle Arap müşterilerin favorisi." diye konuştu.

FİYATLAR DUDUK UÇUKLATIYOR

Fiyatların balık türüne göre değiştiği tezgahlarda; istavrit 300-350 TL, mezgit 200 TL, somon 250 TL, alabalık 200-250 TL, çupra ve levrek ise 300-500 TL arasında satışa sunuluyor.

Esnaf, yaklaşan sezon öncesi Arap turistlerin gösterdiği bu ilgiden memnun olduklarını dile getirirken, yeni balık sezonunun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.