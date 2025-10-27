Trabzon’da Saadet Partisi tarafından 'Kokarca Yolu Festivali' düzenlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’ye 2017 yılında Gürcistan üzerinden giriş yapan kahverengi kokarca, Karadeniz Bölgesi’nde tarımsal üretimi tehdit etmeye devam ediyor.

Özellikle fındık bahçelerinde bitkilerin öz suyunu emerek ürün kaybına yol açan zararlı tür, 300’ün üzerinde bitkiyle beslenebiliyor.

8 YILDIR SÜREN MÜCADELE

Kahverengi kokarca, son sekiz yılda Doğu Karadeniz’den başlayarak ülke genelinde hızla yayıldı.

Fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününe zarar veren böceğe karşı biyolojik ve kimyasal yöntemlerle eş zamanlı mücadele yürütülüyor.

KARADENİZ’DE KOKARCA FESTİVALİ

Saadet Partisi Trabzon İl Başkanlığı, bölgede yaygınlaşan kokarca zararlısına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla "Kokarca Yolu Festivali" düzenledi.

Meydan Parkı’nda gerçekleştirilen etkinlik, kokarca kostümü giyen bir kişinin sahneye çıkıp mizahi bir konuşma yapmasıyla başladı.

KOKARCA TÜRKÜSÜ SÖYLEDİLER

Programda İl Başkanı Ahmet Muratoğlu’nun basın açıklaması ve kemençe eşliğinde söylenen 'kokarca türküsü' dikkat çekti.

İl Başkanı Ahmet Muratoğlu, etkinliğin amacının hem tarımsal kayıplara dikkat çekmek hem de yetkililerin sessizliğini eleştirmek olduğunu belirterek, "İzahı olmayan şeylerin, maalesef mizahı olur." dedi.

"KOKARCA, HÜKÜMETTEN MEMNUN"

Etkinlikte kokarca kostümlü bir kişi sahneye çıkarak “rolüne uygun” bir konuşma yaptı.

"Trabzon’da olmaktan çok memnunuz, fındıklarınızın öz suyunu emerek karnımızı doyuruyoruz." ifadeleriyle hem güldüren hem düşündüren konuşmada, kokarca "hükümetin desteğinden memnun olduğunu" dile getirdi.

Kokarca karakteri, "Bizi istemeyenler var ama nafile. Çünkü biz buradayız. Meclis'e gelen önerge reddedildi, hükümetimiz arkamızda." sözleriyle dikkat çekti.

"BU MESELE MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"

Saadet Partisi Trabzon İl Başkanı Ahmet Muratoğlu, kokarca istilasının yalnızca tarımsal değil, ekonomik ve toplumsal bir tehdit haline geldiğini vurguladı.

Muratoğlu, "Kokarca artık sadece tarlalarda değil, evlerimizde ve depolarımızda da yer edindi. En büyük sorun, zararlının yayılmasından çok yetkililerin sessizliğidir." dedi.

Muratoğlu, kokarcanın 2017 yılında Türkiye’de ilk kez görülmesinin ardından yeterli karantina önlemlerinin alınmadığını, bu nedenle zararlının Karadeniz’den Marmara’ya kadar yayıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: