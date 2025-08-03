Trafikte bir haftada 2,8 milyon araç denetlendi

Trafik kurallara uyulduğu sürece tehlikeli olmaktan çıkar.
İhlal edilmesi, hem maddi hem manevi büyük hasarlara sebep olurken, can kayıpları ve çok ciddi yaralanmalara da yol açabilir.
Bu kapsamda emniyet güçleri, sabah akşam demeden trafikteki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.
SON BİR HAFTADA YAPILAN DENETİMLERİ PAYLAŞTI
Bu çalışmalara son olarak bir yenisi daha eklenerek denetimler gerçekleştirildi.
Son olarak 25-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerin detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı.
"YOLCULUKLAR SİZLERİ SEVDİKLERİNİZE KAVUŞTURMAK İÇİN VAR"
Sosyal medya platformu X hesabı üzerinen, 2 milyon 854 binden fazla aracın denetimden geçtiğini belirten Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:
25-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında: Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce; 2 milyon 845 bin 632 araç denetlendi. 386 bin 805 sürücünün kurallara uymadığı tespit edildi. Bu sürücülerden; hız sınırına uymayan sürücü oranı yüzde 24, periyodik muayenesini yaptırmayan sürücü oranı yüzde 5,6, emniyet kemeri kullanmayan sürücü oranı yüzde 5, sürücü belgesiz araç kullanan sürücü oranı yüzde 3,2, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan sürücü oranı yüzde 1,5 ve Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan sürücü oranı yüzde 0,002.
Lütfen trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.