Trafikte bir haftada 2,8 milyon araç denetlendi

Trafik kurallara uyulduğu sürece tehlikeli olmaktan çıkar.

İhlal edilmesi, hem maddi hem manevi büyük hasarlara sebep olurken, can kayıpları ve çok ciddi yaralanmalara da yol açabilir.

Bu kapsamda emniyet güçleri, sabah akşam demeden trafikteki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

SON BİR HAFTADA YAPILAN DENETİMLERİ PAYLAŞTI

Bu çalışmalara son olarak bir yenisi daha eklenerek denetimler gerçekleştirildi.

Son olarak 25-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerin detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı.

"YOLCULUKLAR SİZLERİ SEVDİKLERİNİZE KAVUŞTURMAK İÇİN VAR"

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinen, 2 milyon 854 binden fazla aracın denetimden geçtiğini belirten Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi: