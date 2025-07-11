Trafikten men edilen araçlar için yeni dönem: 6 ay şartı getirildi!

Türkiye genelinde otoparklarda yıllarca çürümeye terk edilen sahipsiz araçlar için devlet düğmeye bastı.

Otoparkların dolup taşmasına, maliyetlerin katlanmasına ve şehirlerde atıl alanların çoğalmasına neden olan bu soruna çözüm, Milli Emlak Genel Tebliği’nde yapılan kritik değişiklikle geliyor.

Artık trafikten men edilen veya buluntu statüsünde olan ve uzun süredir sahipleri tarafından teslim alınmayan araçlar için hızlı satış süreci devreye giriyor.

SATIŞA ÇIKARILACAK!

Yapılan düzenlemeyle birlikte, trafikten men edildiği veya buluntu tutanağı düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay boyunca sahipleri tarafından teslim alınmayan araçlar, Milli Emlak birimleri tarafından satışa çıkarılabilecek.

Böylece, otoparklarda bekleyen ve kamu kaynaklarını israf eden araçlar için daha net, takvime bağlı ve etkin bir süreç başlatılmış olacak.

Önceki uygulamada 6. ayın ardından araçların satışına ilişkin süreç başlatılsa da işlemlerin tamamlanması çoğu zaman aylar, hatta yıllar sürebiliyordu.

Ancak yeni tebliğe göre, ilgili trafik birimlerinin idareye yapacağı bildirimin ardından, satış işlemleri en geç 5 ay içinde tamamlanacak. Bu adım sayesinde hem kamu zararının önüne geçilecek hem de Milli Emlak gelirlerine katkı sağlanacak.

BORÇ YENİ SAHİBİNE AKTARILMAYACAK

Araçla ilgili vergi, ceza, prim gibi borçlar ise aracı alan yeni sahibine yansıtılmayacak. Bu tür yükümlülükler satış bedeli üzerinden eski sahibine ait olacak. Satın alan kişi aracı borçsuz şekilde teslim alacak.

Ayrıca yapılan düzenleme kapsamında, iki defa ihaleye çıkarılmasına rağmen satışı gerçekleşmeyen araçlar için de bir yol haritası belirlendi. Bu araçlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirleyeceği bedel karşılığında Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ’ye devredilebilecek.