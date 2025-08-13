Trakya'da aşırı sıcaklık nedeniyle ayçiçeği hasadı son yıllarda erken başlıyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 3 milyon 500 bin dekarlık alanda ekimi yapılan ayçiçeği tarlalarında, iklim değişikliğine bağlı olarak artan hava sıcaklıkları bitkinin sağlıklı gelişimini de olumsuz yönde etkiliyor.

Üç yıl önce ağustos ayının son haftasında kurumaya başlayan ayçiçekleri, son yıllarda aşırı sıcaklık nedeniyle erken kuruyor.

VERİM KAYBI ARTIYOR

Başağı güçlenmeyen ve tane kaybına yol açan aşırı sıcaklık, verim kaybına neden oluyor.

Bölgede bu yıl erken kuruyan ayçiçeği tarlalarında hasat çalışması başladı.

HASAT ERKEN BAŞLADI

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, aşırı sıcaklıklar nedeniyle ayçiçeği hasadının yaklaşık 25 gün önceden başladığını söyledi.

Son yıllarda iklim değişikliğinin etkilerinin ciddi şekilde hissedilmeye başlandığını anlatan Şaylan, aşırı sıcaklık ve bölgedeki yağış azlığının ayçiçeğinde verim kaybına yol açtığını ifade etti.

"YÜZDE 50 VERİM KAYBI VAR"

Şaylan, bu yıl sıkıntılı bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Ayçiçeği veriminde ve kalitesinde düşüşler yaşamaya başladık. Gelen haberlere göre bütün Trakya'da ayçiçeğinde geçen yıla göre en az yüzde 50, yüzde 60 verim kaybı ve buna bağlı tabii ki yağ oranı ve kalite kaybı da var. Üreticilerimizin bu sene yaptığı masrafı karşılayamayacak seviyelerde." diye konuştu.

Suyun doğru ve tasarruflu kullanılması uyarısında bulunan Şaylan, Kırklareli'nde yaklaşık 4 aydır yağış düşmediğine dikkati çekti.

"KURAKLIKLA YÜZLEŞMEYE BAŞLADIK"

Şaylan, "Ne bekliyoruz, kuraklığa dayalı tohum bekliyoruz, çiftçi arkadaşlarımız ekimlerini biraz daha öne almaya başladılar. Biz bu zamanda ayçiçeği biçimi yapamıyorduk fakat 1 ay neredeyse 1,5 ay öne geldi. Bu da kuraklığın bize ne kadar erken geldiğini gösterdi ve yüzleşmeye başladık." diye konuştu.

Şaylan, bu yıl dekar başına verimin 25 kilogram ile 100 kilogram arasında olduğunu sözlerine ekledi.

"200 İLE 250 KİLOGRAM VERİM ALINAN YERLERDE ŞU ANDA 80 İLE 100 KİLOGRAM VERİM ALINMAKTA"

Biçerdöver operatörü Şükrü Yavuz ise ayçiçeği hasadına erken başladıklarını belirtti.

Verimin düşük olduğunu gözlemlediğini anlatan Yavuz, "Diğer yıllara göre verim düşük. Şu an bu tarladan dekar başına 30, 40 kilogram hasat ediyoruz. Verim kaybı kuraklıktan dolayı. 200 ile 250 kilogram verim alınan yerlerde şu anda 80 ile 100 kilogram verim alınmakta. Bu sene aşağı yukarı hasat 1 ay öncesine çekildi." dedi.