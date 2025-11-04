Trump, İsrail'in itirazlarına rağmen Gazze sürecinde Türkiye'yi merkezi bir rolde görüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in itirazlarına rağmen Gazze'deki ateşkes ve bundan sonraki yeniden inşa sürecinde Türkiye'nin merkezi bir rol oynayabileceğini düşünüyor.

Washington Post gazetesinin, "Trump, Türkiye'nin Gazze barışında merkezi bir rol oynadığını düşünüyor ancak İsrail buna itiraz ediyor" başlıklı makalesinde Orta Doğu'daki sürece ilişkin gelişmeler mercek altına alındı.

Dış politika uzmanlarının görüşlerine de yer verilen makalede Trump'ın Türkiye'nin Gazze'deki ateşkes ve yeniden inşa süreçlerinde merkezi bir rol oynamasını istediğine işaret edildi.

İSRAİL İTİRAZ EDİYOR

Türkiye'nin Hamas ile olan bağlarını kullanarak Gazze'de ateşkesin sağlanmasına büyük katkı yaptığına dikkat çekildi ve Beyaz Saray'ın Türkiye'nin bölgenin yeniden inşasına ve güvenliğin sağlanmasına da aktif şekilde yardımcı olabileceğine inandığı belirtildi.

Trump'ın bu hususu farklı açıklamalarında dile getirdiği hatırlatılan yazıda Türkiye'nin Gazze'deki olası rolüne İsrail'in açık şekilde itiraz ettiğine vurgu yapıldı.

Türkiye'nin Orta Doğu'da 'daha fazla nüfuz sahibi' olmasını istemeyen İsrail'in hem bu gerekçeyle hem de Türkiye ile Hamas arasındaki ilişkilerden duyduğu rahatsızlık nedeniyle Trump'a itiraz ettiği kaydedildi.

TRUMP'TAN TÜRKİYE'YE DESTEK

Türkiye'nin Gazze'de ateşkes sürecindeki adımları kontrol mekanizması olarak kurulan uluslararası istikrar gücüne katılmaya hazır olduğu belirtilirken Trump yönetiminin bunu açık şekilde desteklediği ifade edildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in bu yöndeki açıklamaları da aktarıldı.

Washington Post'un analizinde Türkiye'yi yakından takip eden bazı analistlerin görüşlerine de yer verildi.

Türkiye'nin Gazze sürecine aktif katılımının Ankara-Washington ilişkilerini güçlendireceğine ve Türkiye'nin diplomatik olarak daha da güçlü bir aktör olarak algılanmasını sağlayacağına işaret edildi.