Trump'ın damadı Kushner ile Witkoff, İsrailli yetkililerle ateşkesin ikinci aşaması için bir araya geldi

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner, İsrail’e yaptıkları ziyarette güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

HAMAS'IN SİLAHSIZLANDIRILMA SÜRECİ ELE ALINDI

Görüşmeye, Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Shlomi Binder ile İsrail Savunma Kuvvetleri Planlama Müdürlüğü Başkanı Eyal Harel’in katıldığı bildirildi.

Toplantıda, ABD'li yetkililer ateşkes anlaşmasına bağlı olarak Gazze’de uluslararası güçlerin konuşlandırılması ve Hamas’ın silahsızlandırılması süreciyle ilgili ikinci aşama öncesi yapılan hazırlıkları değerlendirdi.

2 İSRAİL ASKERİNİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ MESAJ İLETİLDİ

İsrailli yetkililerin, Gazze’nin geniş kesiminde bulunduğu değerlendirilen tünellerin uluslararası güçler tarafından imha edilmesini talep ettiği aktarıldı.

Haberde, Witkoff ve Kushner’ın ayrıca arabulucular Katar, Türkiye ve Mısır'ın, Refah'ta yaşanan 2 İsrail askerinin öldüğü olayla ilgili olarak ''saldırının Hamas tarafından yönetilmediği veya koordine edilmediği'' mesajını ilettiği paylaşıldı.

HAMAS'IN CESETLERİ İADE ETMESİ TALEP EDİLDİ

İsrail heyetinin ise görüşmede, esir İsraillilerin cesetlerinin çıkarılması çalışmalarının hızlandırılması ve Hamas’ın bu konuda üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirerek cesetleri iade etmesi yönünde taleplerini aktardığı öğrenildi.