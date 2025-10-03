TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun son hali

Ebru Eroğlu ismi, geçtiğimiz yıl gündemi sıklıkla meşgul etmişti...
Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nda, 30 Ağustos’ta düzenlenen diploma töreninde, resmi bölüm tamamlandıktan sonra yeni mezun teğmenlerin bir bölümü kılıç çekerek yemin etti.
KORSAN METNİ OKUDULAR
Kılıç çekerek yemin eden teğmenler, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganları atmıştı.
Uzun süre Türkiye'nin gündemine oturan TSK'daki bu 'korsan yemin' sonrasında da disiplin soruşturması başlatıldı.
Soruşturmada, öğrencilerin yönetimden defalarca ret almalarına rağmen 2023’te yapılan değişiklikle resmi tören programından kaldırılan metni okudukları tespit edildi.
KILIÇLI YEMİN SORUŞTURMASINDA İHRAÇ EDİLDİLER
Soruşturma neticesinde amirlerinin emirlerine karşı gelerek resmi yemin dışında kılıçlı 'korsan yemine' imza atan 5 teğmen ve ilgili 3 disiplin amiri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildi.
İSMİ SIKÇA KONUŞULMUŞTU
İhraç edilenlerin arasında en dikkat çeken isim, dönem birincisi Ebru Eroğlu olmuştu.
İŞSİZ KALDI
Daha sonrasında slogan atanlardan biri olan dönem birincisi Ebru Eroğlu’nun işsiz kaldığı ortaya çıktı.
Aktarılan bilgilere göre, Ebru Eroğlu dışındaki 4 teğmen, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde işe alındı.
SON HALİ ORTAYA ÇIKTI
TSK'dan ihraç olduktan sonra geri dönmek için davaları takip eden Eroğlu'nun son görüntüsü ortaya çıktı.
GÜNDEM OLDU
Arkadaşıyla birlikte kameralara poz veren Eroğlu'nun son görüntüsü, sosyal medyada gündem oldu.