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İstanbullular bugün deprem tehlikesi atlattı...

Megakent, sabah saatlerinde 6.2 ile sarsıldı.

İstanbullular büyük korku yaşarken, aralarında 5.9, 4.9 ve 4.4 gibi büyüklükte sarsıntıların da olduğu onlarca deprem yaşandı.

Deprem sonrası paylaşımlar peş peşe gelirken, bu kapsamda bir paylaşımda eski manken ve oyuncu Tuğba Özay'dan geldi.

DEPREMİ ABD GEMİLERİNE BAĞLADI

Depreme ilişkin açıklamada bulunan Özay, sosyal medya hesabından bir video paylaşımında bulundu.

Özay, yaşanan depremi ABD gemilerine bağladı.

"NE ZAMAN AMERİKAN GEMİSİ GELSE BU ÜLKEDE BİR ŞEYLER OLUYOR"

Özay paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'da fena sallandık. Hepimize geçmiş olsun ama çok dikkat etmek lazım ne zaman Amerikan gemisi gelse bu ülkede bir şeyler oluyor. Şu anda Marmara denizinde biliyorsunuz.

"BUNUNLA İLGİLİ UZMANLARDA YAZMIŞTI ABD GEMİSİ YİNE GELDİ DİYE"