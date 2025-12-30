TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci çağrı yaptı: 1 Ocak'ta Gazze için Galata'ya

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de ateşkes imzalandı ancak İsrail, ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal ederek yine ve yeniden masumları öldürüyor.

Kadın ve çocuk demeden masumları öldüren İsrail için en yüksek ses ise her zaman olduğu gibi Türkiye'den yükseliyor.

Türkiye başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gazze'deki masumları hiçbir zaman yalnız bırakmadı ve bırakmıyor.

İSRAİL'İN KATLİMANINA 'DUR' DENİLECEK

Geçen yıl olduğu gibi 2026'nın ilk gününde de İsrail'in Filistin'deki "katliamına dur" demek için sivil toplum kuruluşları, İstanbul'da bir araya gelecek.

Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylemde, İsrail'in devam eden soykırımı protesto edilecek.

Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eylem öncesi TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Gazeteci Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı.

Beşinci, yürüyüşe dair şöyle konuştu;

"YENİ YILA ANNELER, ÇOCUKLAR KATLEDİLİRKEN GİRİLMEZ"

"Yeni yıla çocuklar, anneler, babalar katledilirken girilemez diyoruz. Biz yılbaşı kutlamalarına muadil bir program yapmıyoruz.

Sabahında bu programa gelerek, bu eylem çağrısına kulak vererek insani duruşunu gösterebilirsiniz.

İnsanların tercihi noktasında bizim muadil olmamız söz konusu değil.

Bu eylem çağrısı da onların kutlama yaptığı saate eş değer değil. Burada önemli olan yeni yılın ilk gününde dünyayı biz uyandıralım.

"DÜNYAYA EN GÜÇLÜ MESAJI BİZ VERELİM, GALATA KÖPRÜSÜ'NE GELİN"

Bazı gruplara şahitlik ettik, kaldırım kenarında beklemişler, biraz dengeleri bozuktu ama bizim için önemli olan insanlıkları.

Ben de burada tarafımı göstereceğim diyerek gelmiş oraya. Sizin vesilenizle tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, Galata Köprüsü bir vicdan köprüsüne dönüşüyor.

Lütfen kınamanın ötesine geçin sahaya, sokağa, Galata Köprüsü'ne gelin. 1 Ocak'ta dünyaya en güçlü mesajı biz verelim."