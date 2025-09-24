TÜİK eylül ayı TÜFE kararı ne zaman açıklanacak? Enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanan ve milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen, memur, emekli ve kiracıların güncel zam oranları da belirleyici olan enflasyon verileri milyonların gündeminde yer alıyor.

Ekim ayı kira artış oranları ve enflasyon farkının da belirleneceği eylül ayı enflasyon verilerine odaklanılmış durumda.

Ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından milyonların gözleri eylül ayı enflasyon verilerine kilitlendi. Peki, Eylül ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

EYLÜL ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından enflasyon verilerini her ayın 3’ünde saat 10.00’da resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

Bu takvime göre, Eylül 2025 enflasyon oranları 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak. Açıklanacak veriler, 2025 yılı üçüncü çeyrek enflasyon görünümü açısından da kritik önem taşıyor.