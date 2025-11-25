Tülay Hatimoğulları: İmralı tutanaklarının açıklanmasını talep edeceğiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörsüz Türkiye sürecinde, yeni bir aşamaya geçildi.

"Kimse gitmezse yanıma 3 arkadaşımı alır, İmralı'ya ben giderim" çıkışını yapan MHP Lideri devlet Bahçeli'nin sözleri sonra TBMM'de kurulan komisyon, İmralı'ya gitme kararı aldı.

CHP'nin "hayır" dediği İmralı ziyareti dün sabah saatlerinde AK Parti-DEM ve MHP'de oluşan üyelerle gerçekleştirildi.

HATİMOĞULLARI'NDAN "ŞEFFALIK" VURGUSU

Bugün gerçekleşen grup toplantısının ardından Meclis koridorlarında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tülay Hatimoğulları da İmralı görüşmesinin içeriğine dair şeffaflık vurgusu yaptı.

"GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ"

Görüşmenin olumlu geçtiğini yineleyen Hatimoğulları, tutanakların kamuoyu ile paylaşılıp paylaşılmayacağına dair soruya şu yanıtı verdi:

"DETAYLI AÇIKLAMA KOMİSYON TOPLADIKTAN SONRA"

"Herkesin beklediği bir görüşmeydi. Görüşmenin olumlu geçtiğini söyleyebiliriz.

Bununla ilgili detaylı açıklamayı yarın komisyon toplandıktan sonra komisyon başkanı Numan Kurtulmuş gerekli açıklamayı yapacak.

"TUTANAKLAR AÇIK OLMALI"

Tutanakların herkese açık olmasını istiyoruz. Ama bunun kararı komisyonda alınacak. Orada da açık olmasını önereceğiz. Bütün Türkiye kamuoyun görebileceği şekilde paylaşılmasını isteriz."

KOMİSYONUN İMRALI ZİYARETİ

1 aya yakın bir süre kamuoyunu meşgul eden ve büyük tartışmalara neden olan, komisyon heyetinin İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'ı ziyareti tüm itirazlara rağmen hayata geçirildi.

MHP, AK Parti ve DEM Parti dışındaki partilerin üye vermediği, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan heyet İmralı'ya gitti.

TÜM ORGANİZASYONU MİT YAPTI

Türkiye'nin en önemli gündem maddesi haline gelen ziyarete ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

Buna göre heyet adaya helikopterle gidiş dönüş yaptı. Görüşmenin planlama ve programı tamamıyla MİT tarafından organize edildi.

GÖRÜŞME 3,5 SAAT SÜRDÜ

Heyetin adaya varmasıyla başlayan görüşme yaklaşık 3.5 saat sürdü.