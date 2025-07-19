Tüm Türkiye için uyarı: Yedi gün boyunca yangın riski çok yüksek

Türkiye, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, bugünden itibaren 6-12 derece yükselecek.

ORMAN YANGINI TEHDİDİ

İstanbul'da 36, Ankara'da 37, İzmir'de 40 derece hava sıcaklığı görülecek.

Sıcak hava, orman yangını tehdidini de beraberinde getirecek.

BİR HAFTA BOYUNCA TEHLİKE YÜKSEK

Geçen hafta Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Balıkesir gibi şehirde orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'de, yeni haftada bu tehlike yeniden yüksek seviyelere ulaşacak.

Orman Genel Müdürlüğü, bir paylaşım yaparak vatandaşları yüksek yangın tehlikesine karşı uyardı; duyarlı olunması çağrısında bulundu.

BU DÖRT MADDEYE DİKKAT

Kurumun vatandaşlara dört başlıkta önemli uyarıları da var.

Anız yakılmaması uyarısını hatırlatan Orman Genel Müdürlüğü, sigara izmaritlerinin yere atılmaması, açık alanda ateş yakılmaması ve cam şişelerin doğaya bırakılmaması için uyarıda bulundu.

Orman yangınlarının yüzde 86'sının insan kaynaklı olduğu hatırlatılan açıklamada, "Bir anlık dikkatsizliğiniz, afet boyutunda bir yangına sebep olabilir. Hapis cezası almanıza neden olabilir." denildi.