Tunç Soyer: Fazıl Say hayatımızın en güzel hediyesini verdi

ANKA

Piyanist Fazıl Say, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı için bestelediği marşın ödüllerini almaya başladı.

İlk hediye CHP'den geldi.

Say, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde konser verdi.

230 kişilik kadro ile 100. Yıl Marşı'nı seslendiren Fazıl Say ve ekibi ayakta alkışlandı.

Konsere, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eşi Duygu Aslanoğlu, CHP İzmir Milletvekilleri, Millet İttifakı’nın milletvekili adayları da katıldı.

Marşın seslendirilmesinin ardından sahneye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, Fazıl Say ve tüm orkestrayı tebrik etti.

Fazıl Say'a övgüler yağdıran Soyer, şunları söyledi:

Ne kadar şanslıyız İzmir. Çok şanslıyız ve çok gurur duyuyoruz. Bu marş aslında ikinci yüzyılın müjdecisi. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına böyle büyük bir müjdeyle giriyoruz. Hiçbirimiz bugünkü Türkiye’yi hak etmiyoruz. Ve çok daha güzel bir Türkiye mümkün. Fazıl, olağanüstü bir insan. Hep söylüyorum, ikinci yüzyıla girerken akıl, vicdan ve cesarete ihtiyacımız var. Bir de onun üstüne olağanüstü bir yetenek var. Öyle olduğu için de bu marş ortaya çıktı. Tüm İzmir adına şükranlarımı sunuyorum. Bize hayatımızın en güzel hediyelerinden birini verdin. Biz on yıllardır hep cumhuriyetin 10.Yıl Marşı’nı söyleyerek büyüdük, yaşadık. Şimdi 100. Yıl Marşı geldi. Bundan sonra bütün Türkiye’de göğsümüz kabara kabara 100. Yıl Marşı’nı söyleyeceğiz.

Fazıl Say ise marşın hikayesini şu sözlerle anlattı:

Bana Tunç Soyer bu teklifle gelince ben çok duygulandım. 'Benden o kadar önemli bir şey istiyorsunuz ki ben içime sinen bir şey yaparsam o zaman karşınıza çıkacağım' dedim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılı benim için çok önemli. İkinci yüzyılı da çok değerli. Kendime bazı kriterler koydum 100. Yıl Marşıyla ilgili. 100. Yıl Marşı’nın şairi bence kadın olmalıydı. Çünkü kadın erkek eşitliğini simgelemesini istiyorum. Buradaki orkestramız da kadın ve erkeklerden oluşuyor. Seçeceğim şiirin hangi ideolojiyi temsil edeceği çok önemli. Şairimiz Ayten Mutlu 'nice nice yüzyıllara' der. Bu sadece yüzüncü yılı kutlamıyor, bundan sonraki yüzyıllara da kucak açıyor. ‘Göğün mavi şimşeği Ata’mın gözlerinde’ diyor. Atatürk hepimizin kalbindedir, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur ve her şeyi temsil eder. Ata'mızın gözlerinin şimşek olarak temsil edilmesi her şeyi temsil eder diye düşündük. ‘Ver elini’ sözleri şiirin sonundaydı. Ben kendisinin izniyle şiirin başına koydum. Bunun bir sebebi var. Biz hem dünyaya hem de kendi toplumumuzun içindeki tüm ötekileşmelere ver elini demek zorundayız.