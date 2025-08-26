Tunceli Cemevi'nde Kur'an-ı Kerim okuyan dedeyi linç ettiler

Tunceli'de bir cemevinde görevli dede, Kur'an-ı Kerim okudu.

O anlarda çekim yapılırken görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.

Bir X kullanıcısı da görüntüleri "Sözde dede Ali Ekber Yurt’un başında olduğu, Tunceli Cemevi… Yorumsuz." ifadeleriyle paylaştı.

CEMEVİNDE KUR'AN OKUNMASINA TEPKİ

Bu paylaşımın altına ise adeta çirkin yorum yağmuru başladı.

Dede ve onu dinleyenleri hedef alan birçok kullanıcı, hakaret yağdırdı.

DEDEYİ LİNÇ ETTİLER

Aleviliğin Kur'an-ı Kerim ile alakası olmadığını iddia eden kullanıcılar, dede Ali Ekber Yurt için linç kampanyası başlattı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Kullanıcılardan biri "Cemevi adını silip imamevi yapsınlar." yorumu yaparken bir diğeri, "Yazıklar olsun buna izin vermemeleri lazım." ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN ANLAMADIĞI DİLDE NE ANLATIYOR"

Bir başka kullanıcı ise "Bu ne rezillik, ne anlatıyor kimsenin anlamadığı bir dilde?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İşte söz konusu videoya gelen o yorumlar: