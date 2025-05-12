Haber Merkezi

'Terörsüz Türkiye' dönemi başladı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'iç cepheyi tahkim ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme" iradesiyle başlayan, 22 Ekim 2024'te MHP Lideri Bahçeli'nin 'teröristbaşı örgütün silah bıraktığını ilan etsin' çağrısıyla hız kazanan terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir eşik daha aşıldı.

PKK, örgütü fesih için toplandı ve örgütün feshedildiğini duyurdu.

BAKIRHAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK’nin silah bırakma süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Habertürk’te katıldığı programda soruları yanıtlayan Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e süreçteki katkılarından dolayı teşekkür etti.

"SÜREÇ ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLÜYOR"

Sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü kaydeden Bakırhan, "Kimsenin dahil olmadığı, her şeyin Türkiye adlarının gözü önünde yapıldığı, arka kapılar arkasında gizli pazarlıkların yapılmadığı, Türkiye toplumunun da ne konuşulduğu, ne yapıldığını anı anına bildiği, duyduğu, gördüğü bir süreci yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU HEPİMİZİN MESELESİDİR"

Tuncer Bakırhan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Süreçle ilgili hangi noktadayız? Çok iyi bir noktadayız. Şimdilik her şey iyi gidiyor. Yaklaşık 100 yıllık bir meseleyi tartışıyoruz. Son 50 yıldır silahın, şiddetin, çatışmaların olduğu ve hep beraber Türkiye'nin aslında her karışının olumsuz anlamda sonuçlarını yaşadığı bir mesele Türkiye'nin gündeminde. Sayın Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan, Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısıyla devam eden, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da sonradan sahiplendiği, olumlu pozitif mesajlar verdiği, yine muhalefet partilerinin de aslında desteklediği, en azından karşı durmadığı, Türkiye'nin geleceğini belirleyecek, gözyaşını, acıları bitirecek, ekonomide adaleti sağlayacak, 100 yıldır çözülmeyen, 100 yıldır isyanlara, kavgalara sebebiyet vermiş ve çözülmemiş Kürt meselesinin aslında çözümünü konuştuğumuz, tartıştığımız bir süreci yaşıyoruz. Çok önemli bir mesele. Hepimizin meselesidir.

"GİZLİ PAZARLIKLARIN YAPILMADIĞI BİR SÜRECİ YAŞIYORUZ"

Türkiye Kürtlerin evidir. Dolayısıyla bu meselenin evimizde tartışılması, konuşulması, evimizde çözüm yollarının tartışılması gerçekten çok önemlidir. Her şeyden en önemlisi bence burasıdır. Kimsenin dahil olmadığı, her şeyin Türkiye adlarının gözü önünde yapıldığı, arka kapılar arkasında gizli pazarlıkların yapılmadığı, Türkiye toplumunun da ne konuşulduğu, ne yapıldığını anı anına bildiği, duyduğu, gördüğü bir süreci yaşıyoruz. Süreç başlar başlamaz. İmralı'da arkadaşlarımızın yaptığı bütün görüşmeleri Türkiye kamuoyuyla paylaştık, siyasi partilerle paylaştık, basınla paylaştık, en önemlisi 140’a yakın çok önemli toplantılar yaparak Karadeniz'den Ege'ye, Trakya'ya kadar bu meseleyi götürdük. Bu sefer sade, yalın, toplumdan kaçırılmayan, toplumun da yakından izlediği, gördüğü, sorduğu sorulara da yanıt aldığı bir süreci yürütmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin geleceğine çok önemli bir katkı sunmuş oluruz.

"2013-2015'TEKİ SÜREÇ GİBİ OLMASIN İSTİYORUZ"

Türkiye'de benzer süreçler yürütüldü. En son 2013-2015'te bir süreç yürüdü. Çeşitli sebeplerle bozuldu ve sonrasında Türkiye aslında çok acılı bir dönem yaşadı. Onun gibi olmasın istiyoruz. Kürt meselesinin Türkiye'de kendi aktörleriyle, kendi iş dinamikleriyle çözümünün tartışılması tabii ki kimi çevreleri, kimi ülkeleri de rahatsız edebilir. Ama ben bu konuda tedirgin değilim. Mesele kendi içerimizde tartışıldığı için bizim alacağımız kararlar, bizim ortaya koyacağımız yol haritası, bizim sorunun çözümüne dönük mutabık kaldığımız çerçevenin esas olacağına inanıyorum.

"SİLAHI BIRAKAN İNSAN BU COĞRAFYANIN İNSANI"