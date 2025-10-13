Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye "dokunulmazlık" tepkisi

Meclis'in açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti liderleriyle bir araya geldi.

Terörsüz Türkiye süreci başarıyla sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan da Meclis'te, DEM Partili vekillerle de tokalaştı.

CHP ise Meclis'in açılışına katılmadığı gibi DEM Parti'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan sohbetleri sonrası da tepki göstermeye başladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da bu tepkilerin ardından CHP'ye verdiği "dokunulmazlık" üzerinden yüklendi ve sert açıklamalar yaptı.

Bakırhan, açıklamasında şöyle dedi:

“KONFORLU ALANLARINDA OTURUP KÜRTLERİ ELEŞTİRİYORLAR”

"Konforlu alanlarında oturmuş, ‘Kürtler niye müzakere yapıyor!’ diyorlar. Ya ne yapacağız?"

"DEMİRTAŞ VE YÜKSEKDAĞ’IN İÇERİDE OLMASININ ÖZELEŞTİRİSİ VERİLMELİ"

Bakırhan, CHP’ye yönelik eleştirilerini sürdürerek Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın tutukluluklarına dikkati çekti.

“Siz ilk önce Demirtaş ve Yüksekdağ’ın içerde olmasının özeleştirisini verin. Siz ne zaman Selahattinci, Figenci oldunuz?” diyen Bakırhan, dokunulmazlıkların kaldırılmasına verilen desteği de eleştirdi.

"SİZ ONAY VERDİNİZ"

“Dokunulmazlıkların kaldırılmasına onay vermeseydiniz, eş başkanlarımız şimdi partisinin başındaydı.” dedi.