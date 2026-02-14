Ümit Yenişehirli yazdı: Bu kafa hiç değişmedi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bitmek bilmeyen “Akın Gürlek alerjisi”, Meclis’teki yemin töreni ile bir kez daha gözler önüne serildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in TBMM’deki yemin töreni, CHP tarafından sabote edilmeye çalışıldı. Yeni atanan bakanların TBMM’de yemin etmesi bir anayasa hükmü olmasına rağmen, “CHP zihniyeti”, akıl edebildiği bütün gayrimeşru yöntemleri kullanarak yemin törenini baltalamak için çabaladıysa da amacına ulaşamadı. TBMM’de CHP grubu tarafından sergilenen nezaket, kural, kanun, anayasa hükmü tanımaz tutumun, “bu zihniyet”in sergilediği hoyratlığın bir başka örneği geçmişte de yaşanmıştı.

28 ŞUBAT’ ZORBALIĞI SÜRERKEN…

Türkiye’nin, 28 Şubat Süreci’nin karanlık günlerinin etkisinden henüz kurtulamadığı dönemde yapılan 18 Nisan 1999 tarihli seçimlerin sonucu, istikrarsız bir siyasi tablo ortaya koymuştu. Seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olacak çoğunluğu elde edememişti. Buna göre; Demokratik Sol Parti 136, Milliyetçi Hareket Partisi 129, Fazilet Partisi 111, Anavatan Partisi 86, Doğru Yol Partisi 85 ve Bağımsızlar 3 milletvekili ile Meclis’te yer almıştı. Deniz Baykal’ın liderliğindeki CHP ise seçim barajını aşamayarak Meclis dışı kalmıştı.

Zorbaca yöntemlerle Başbakanlıktan indirilen, genel başkanı olduğu Refah Partisi hukuksuzca kapatılan merhum Necmettin Erbakan’ın kurdurduğu, merhum Recai Kutan’ın genel başkanı olduğu Fazilet Partisi listelerinden milletvekili seçilen Merve Kavakçı’nın başörtülü bir hanım olması ise dönemin laikçi odaklarının büyük tepkisini çekmişti. Başta Bülent Ecevit’in DSP’si olmak üzere; siyasi çevreler, askeriye ve yargı çevreleri, kartel medyası, STK’lar, kanaat önderleri ile muhtelif ünlüler ortamı germek için ellerinden geleni yapmaktaydılar.

BAŞÖRTÜSÜ MÜCADELESİ VEREN BİR AİLE

İslam hukuku âlimi, Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ziya Yusuf Kavakçı ile Alman dili ve edebiyatı uzmanı, akademisyen Dr. Gülseren Gülhan Kavakçı’nın kızı olan Merve Safa Kavakçı 31 yaşında milletvekili seçilmişti. Anne babası, Türkiye’nin ilk başörtüsü özgürlüğü eylemlerinde rol alan isimlerdi. Gülhan Kavakçı başörtülü görev yapmaktan, dekan Ziya Yusuf Kavakçı da bu duruma göz yummaktan, yönetim ve basının hedefi haline gelmişti.

Aile bir süre sonra, kızları Merve Safa ile Ravza Kavakçı’nın başörtüsü yasağı nedeniyle eğitim alamamasının da etkisiyle üniversitedeki görevlerinden ayrılmış ve yurtdışına çıkmıştı. Ziya Yusuf Kavakçı, Philadelphia ve Cambridge üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak çalışmasının ardından, 1988’de Teksas’a taşınarak Kuzey Teksas İslam Birliği’nde görev almış, sonrasında da İslam toplumuna hizmet edecek olan muhtelif eğitim kurumlarının kurucu ismi olmuştu. Ziya Yusuf Kavakçı, 2009 yılında “En Etkili 100 Müslüman” arasında yer almıştı.

BAŞÖRTÜLÜ MİLLETVEKİLİ KAVAKÇI “LAİKÇİLER”İN HEDEFİNDEYDİ

İşte, böyle bir ailede yetişen Merve Kavakçı, 2 Mayıs 1999 tarihinde yapılacak Meclis’teki yemin töreni yaklaşırken, bilinçli bir şekilde gerilimin hedefi haline getirilmişti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki öğrenimini başörtüsü yasağı nedeniyle yarıda bırakan Merve Kavakçı, Teksas Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuştu. Parlak kariyerine rağmen, bu genç kadın milletvekili, malum çevrelerin ideolojik takıntılı, hakaret ve tehdit yüklü saldırılarına maruz kalmaktaydı.

“DIŞARI! DIŞARI!” BAĞRIŞLARIYLA YEMİN ETTİRMEDİLER

Nihayet beklenen gün gelmiş ve Fazilet Partisi İstanbul Milletvekili Merve Kavakçı, 2 Mayıs 1999 Pazar günü, yeminini yapmak üzere TBMM Genel Kurul salonuna girmişti. Gazete manşetleri, köşe yazıları ile televizyonların canlı yayınlarını, Kavakçı’nın başörtülü yemin edip edemeyeceği üzerine yapılan haber ve yorumlar kaplamıştı.

Merve Kavakçı’nın salona girmesiyle birlikte, Demokratik Sol Parti milletvekilleri sıralara vurarak ve ayağa kalkarak protestolara başlamıştı. DSP, 12 Eylül askeri darbesinin ardından siyasi partilerin kapatılması üzerine, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit tarafından kurulmuştu. Ecevit, birçok CHP’li yöneticiyi yeni partiye almasa da yine çok sayıda CHP tandanslı ya da sosyal demokrat isimle yeni partisini oluşturmuştu. İlerleyen yıllarda da birçok DSP kökenli isim, yeniden CHP’de yer almıştı. İşte bu zihniyetteki DSP milletvekilleri, anayasal bir kuralı yerine getirmek üzere salonda bulunan Merve Kavakçı’ya saldırıya başlamışlardı.

ECEVİT: “HADDİNİ BİLDİRİN”

Eski CHP Genel Başkanı, yeni DSP Genel Başkanı ve Başbakan Bülent Ecevit, kürsüye gelerek, “Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Lütfen bu hanıma haddini bildirin!” şeklindeki sözleriyle DSP Grubu’nun saldırılarına genel başkan düzeyinde onay vermişti. Bülent Ecevit’in konuşmasının ardından DSP’li milletvekilleri hep bir ağızdan, “Dışarı! Dışarı!” diye tempo tutmaya başlamıştı. Bazı DSP’li milletvekilleri ise kürsünün etrafını sararak, sözlü protestoyu fiziki saldırıya dönüştürmüşlerdi.

Böylece, Fazilet Partisi İstanbul Milletvekili Merve Kavakçı’nın milletvekili yemini etmesi fiilen engellenmişti. DSP’lilerin teamül ve İç Tüzük tanımaz tutumları gerginliği iyice arttırınca oturumu yöneten Geçici Başkan Ali Rıza Septioğlu birleşime ara vermiş, ardından da Merve Kavakçı, yemin edemeden Genel Kurul salonundan ayrılmak zorunda kalmıştı.

RAVZA KAVAKÇI’DAN ABLASINA REVA GÖRÜLENLERE BİR GÖNDERME

Aradan yıllar geçip, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hem kamu kurumu çalışanları hem de milletvekillerine ilişkin başörtüsü yasağı kaldırıldığında, 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında onlarca kadın milletvekili Meclis Genel Kurulu’nda rahatça yemin etmişti. Merve Kavakçı’nın kardeşi Ravza Kavakçı Kan da bu isimlerden birisiydi. AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı, tören günü, 16 yıl önce ablasına yaşatılan zorbalığa bir gönderme olarak, Merve Kavakçı’nın 2 Mayıs 1999 Pazar günü taktığı başörtüsünü takarak Meclis’e gelmiş, yeminini etmişti.